Ca la noi, la nimeni: România combate COVID-19 cu o măsură demontată şi de OMS

Pandemia de coronavirus a declanşat, din păcate, şi o situaţie regretabilă, care poate fi catalogată drept pandemie de prostie!

Din această cauză, asistăm la măsuri şi gesturi care nu contribuie cu nimic la limitarea răspândirii virusului, ci demonstrează doar că, în numele combaterii COVID-19, se iau unele decizii haotice, fără nicio noimă. Dacă această situaţie a fost întâlnită peste tot în lume, mai ales în lunile februarie şi martie, când existau puţine date concrete despre noul coronavirus, între timp, în multe ţări lucrurile s-au mai reglat. Oamenii de ştiinţă au aflat care sunt măsurile eficiente în lupta cu pandemia şi şi-au corectat anumite decizii greşite, luate la începutul crizei.

Din păcate, în România, lucrurile nu stau chiar aşa şi, în continuare, se menţin unele decizii nejustificate. Un exemplu concret e faptul că, de cinci luni, piscinele acoperite sunt închise de autorităţi. Ele au fost date în folosinţă doar pentru sportivii de performanţă şi cei legitimaţi la cluburi, de la începutul lunii iunie. Dar şi această măsură s-a luat, după ce preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec (foto, jos), a făcut un scandal de proporţii, povestind cum a fost tratată la Ministerul Sănătăţii.

„Am avut la o întâlnire la Ministerul Sănătăţii şi, din păcate, sunt şocată şi bulversată de ceea ce se întâmplă. Pentru că am avut nişte discuţii înăuntru, în care ni s-a spus că nu se pot deschide bazinele pentru sportivi, pentru că prin apă se transmite foarte, foarte rapid virusul COVID-19. Am întrebat acolo de ce sportivii de performanţă nu pot avea acces la bazine, cu reguli stricte de igienă, dar alţii vor putea să intre, de exemplu, să înoate în mare, unde nu există apă cu clor, nu există reguli, unde te poate lovi un val şi contactul între persoane e foarte posibil. Specialiştii de la Ministerul Sănătăţii mi-au garantat că nici nu se pune în discuţie să se deschidă plajele şi să se intre în apă la mare. Iar la cinci minute după ce am ieşit din întâlnirea de la Minister, aflu că preşedintele Iohannis a anunţat deschiderea plajelor la mare, începând cu 1 iunie. Deci Ministerul Sănătăţii ne spune nouă că înotul e foarte, foarte periculos, că virusul se transmite uşor prin apă, iar, în acelaşi timp, preşedintele deschide plajele. Unii spun un lucru, preşedintele spune altceva. Mie îmi vine să plâng, pentru că şi dacă accept argumentul că virusul se transmite foarte uşor prin apă, mi s-ar părea normal ca această regulă să se aplice pentru toată lumea. Nu unii, şi mă refer aici la toată populaţia, să aibă acces la plaje şi să poată înota în mare, iar sportivii de performanţă, care şi-au dedicat viaţa sportului, pentru a-şi reprezenta ţara, să fie blocaţi în casă şi să nu se poată pregăti în bazine“, a spus Camelia Potec.

Abia după ce a făcut aceste afirmaţii, preluate de toată presa, factorii de decizie au cedat şi au anunţat deschiderea bazinelor, inclusiv cele acoperite, însă doar pentru sportivii de performanţă.

Rafila: „Virusul nu se transmite prin apă!“

Acest episod cu Camelia Potec în prim-plan, dincolo de faptul că demonstrează că anumite decizii se iau doar dacă faci scandal în presă, arată şi o realitate alarmantă: cei care conduc lupta anti-COVID în România acţionează, uneori, în baza unor informaţii complet eronate!

Alexandru Rafila (foto, sus), reprezentantul României în OMS, într-o apariţie la Antena 3, săptămâna trecută. „Virusul nu se transmite prin intermediul apei, categoric. Apa nu se contaminează, dacă o persoană infectată intră în ea. Nu se pune problema să te îmbolnăveşti, dacă cineva strănută la trei metri şi înoţi acolo“, a afirmat profesorul Rafila. E de-a dreptul şocant că, inclusiv în luna mai, la Ministerul Sănătăţii s-a spus că virusul se transmite foarte uşor prin apă, când, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Atât pe site-ul OMS, cât şi pe cel al CDC se precizează, clar, că noul coronavirus nu se transmite prin apă. E ceea ce a explicat şi profesorulreprezentantul României în OMS, într-o apariţie la Antena 3, săptămâna trecută. „Virusul nu se transmite prin intermediul apei, categoric. Apa nu se contaminează, dacă o persoană infectată intră în ea. Nu se pune problema să te îmbolnăveşti, dacă cineva strănută la trei metri şi înoţi acolo“, a afirmat profesorul Rafila.

Fuga de responsabilitate, „sport naţional“

Adunând aceste date, „Weekend Adevărul“ a încercat să afle, totuşi, cine a luat decizia închiderii piscinelor acoperite.

Camelia Potec ne-a explicat că nu federaţia poate interveni aici, fiindcă ei răspund doar de sportivii de performanţă şi de cei legitimaţi la cluburi, pe când, în acest moment, publicul larg e cel care are accesul restricţionat la bazinele indoor. Camelia Potec ne-a îndrumat apoi să vorbim cu cei de la Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS). Reprezentanţii acestui for au refuzat însă să comenteze decizia închiderii piscinelor acoperite, pasându-ne spre Ministerul Sănătăţii. Aici, secretarul de stat în cadrul ministerului, Andrei Baciu, a avut amabilitatea de a discuta pe marginea subiectului, însă ne-a explicat că decizia închiderii bazinelor acoperite a fost luată de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) şi tot cei de acolo pot oferi explicaţiile necesare.

Argumentul INSP: „S-ar crea aglomeraţie“

„Weekend Adevărul“ a discutat apoi cu Simona Pârvu, care activează în cadrul INSP. „În luna martie, când s-au închis piscinele, nimeni nu ştia cu exactitate care sunt riscurile transmiterii virusului prin apă. OK, între timp, informaţiile în această privinţă s-au actualizat. Dar piscinele acoperite rămân închise, fiindcă există riscul aglomerării, dacă le dăm drumul. Vorbim despre un spaţiu închis, unde riscul infectării e mare“, ne-a spus Simona Pârvu. Aceasta a explicat când poate avea publicul acces la bazinele indoor.

„Când ne vom afla pe un trend descendent, în ceea ce priveşte numărul de cazuri zilnice, putem discuta şi despre relaxarea unor restricţii. Până atunci, nu“.

Accesul poate fi controlat

Argumentul oferit de INSP şi anume faptul că, dacă piscinele acoperite vor fi redeschise, s-ar crea aglomeraţie, nu stă însă în picioare.

Începând cu data de 15 iunie, au fost redeschise sălile de fitness, care funcţionează la capacitate redusă, tocmai pentru a fi evitată aglomeraţia într-un spaţiu închis. De pildă, cei de la World Class România au introdus şi un sistem de rezervări online, prin care asigură faptul că, în fiecare interval orar, există un număr limitat de oameni în cluburile lor, astfel încât normele sanitare şi cele de distanţare fizice să fie respectate. Acelaşi sistem poate fi aplicat şi în cazul intrărilor în piscinele acoperite.

Mai mult, în acest moment, în România funcţionează magazine şi marile centre comerciale, unde intră un număr mult mai mare de oameni, comparativ cu cei care ar merge în bazine acoperite.

Măsură aproape unică în Europa





„Weekend Adevărul“ a luat legătura cu mai mulţi jurnalişti europeni, pentru a afla dacă măsura închiderii bazinelor indoor e aplicată şi în alte ţări. Am discutat cu ziarişti din Bulgaria, Ungaria, Croaţia, Serbia, Portugalia sau Danemarca. Concluzia? Nicăieri accesul publicului larg la piscine acoperite nu e restricţionat în acest moment! În anumite ţări, într-adevăr, există limitări în ceea ce priveşte numărul de oameni care se pot afla, în acelaşi timp, în zona piscinei, tocmai pentru ca normele de distanţare fizice să fie respectate. De pildă, în Danemarca, cei care merg la piscină trebuie să stea la minim doi metri de ceilaţi oameni care se află în jurul lor.

Aberaţiile COVID-ului

*Alergarea sau mersul pe bicicletă cu masca pe faţă. Inclusiv OMS a publicat o infografie, prin care a explicat că, în timpul unor astfel de activităţi, purtarea măştilor nu e necesară. Asta deoarece transmisia virusului se face atunci când există contact prelungit între oameni, iar alergarea şi mersul pe bicicletă anulează această condiţie.

*Purtarea măştilor în maşină personală, atunci când nu mai e nimeni în autovehicul.

*Propunerea lansată de doctorul Andreea Moldovan, care a spus că fotbaliştii din Liga I ar trebui să joace cu masca pe faţă, pentru a limita răspândirea virusului. „În niciun caz nu se poate să joci fotbal cu mască. Un sport care presupune un efort, nu, doar şahul se poate juca, având mască pe faţă“, a explicat un alt medic, Virgil Musta.