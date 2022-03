Buzărnescu, postare explozivă despre relaţia cu Marco Dulca: „Insulte, umilinţe, abuz mental!“

Aparenţele înşală! Iată cum se poate rezuma, pe scurt, povestea de dragoste în care au fost implicaţi Mihaela Buzărnescu şi Marco Dulca.





În ciuda diferenţei de vârstă, cei doi au stat împreună, aproape jumătate de an. Mai mult, când tatăl mijlocaşului de la Chindia, fostul internaţional, Cristi Dulca, a fost întrebat despre această relaţie, el a oferit o replică romantică: „Ce vârstă are dragostea?“.

Acum însă, după ce Mihaela şi Marco s-au despărţit, ştergându-şi pozele de pe reţelele de socializare, jucătoarea de tenis a venit cu o postare explozivă pe Instagram.

Ce a scris Mihaela Buzărnescu?

*Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare şi că pot juca din nou.

*În viaţa personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac şi în viaţa profesională. Dumnezeu ştie prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilinţele, accidentările, acuzaţiile produse de imaginaţia lui. Ce abuz mental!

*Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit şi prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment.