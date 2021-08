Berbatov, cu ochii pe românii de la Ludogoreţ: „Moţi va fi de mare ajutor. Ce i se întâmplă lui Keşeru e o nedreptate!“

Ambasadorul Betfair Dimitar Berbatov a analizat situaţia românilor de la Ludogoreţ Razgrad, unde Claudiu Keşeru încă n-a debutat în noul sezon de primă ligă bulgară. „E nedrept ce i se întâmplă!“, spune Berbatov. Fostul atacant al lui Manchester United a vorbit şi despre Cosmin Moţi, ajuns director sportiv al campioanei Bulgariei, dar şi despre Dorin Rotariu, aflat la prima sa experienţă la Ludogoreţ.

*Despre Claudiu Keşeru: Am citit că are unele probleme cu antrenorul şi acesta pare a fi motivul pentru care se pregăteşte cu echipa a doua. E o situaţie ciudată pentru că a înscris atât de multe goluri pentru ei şi e acolo de atât de mult timp. În acest moment, cred că e un pic nedrept şi nu consider că obţine respectul pe care îl merită, aşa că sper că vor rezolva această problemă şi va putea începe, din nou, să joace pentru prima echipă. Încă poate înscrie goluri pentru Ludogoreţ. Pentru un jucător care a fost acolo şi care a făcut atât de multe pentru club, trebuie să existe o altă modalitate de a rezolva orice tip de problemă.

*Despre Dorin Rotariu: Venirea lui la echipă ca nou jucător român e un lucru bun, deoarece predecesorii săi, Moţi şi Keşeru, au jucat acolo şi au avut succes atâţia ani, aşa că el are baza şi tradiţia de la internaţionalii români de acolo. Acestea fiind spuse, el încă trebuie să se dovedească. A avut un început decent de sezon marcând un gol, dar trebuie să menţină acest nivel şi să joace bine, să ajute echipa şi să înscrie goluri. Ludogoreţ e o echipă grozavă din Bulgaria, care creează multe şanse, aşa că vor exista o mulţime de oportunităţi pentru el.

*Despre numirea lui Cosmin Moţi, în funcţia de director sportiv: Eu cred că toată lumea se aştepta la această tranziţie a lui Moţi, deoarece e acolo, la club, de foarte mult timp. Putem spune că el e pe jumătate bulgar pentru că vorbeşte bine limba şi toată lumea din club îl admiră. Cu experienţa sa din teren, cunoaşterea băieţilor şi a clubului din interior, Cosmin va fi un mare ajutor pentru Ludogoreţ. Sunt sigur că va învăţa de la oamenii din jurul său, care au experienţă, şi, în fiecare zi, va deveni din ce în ce mai bun la ceea ce face.

*Despre fostul său club, Tottenham: Ştiu că e o situaţie foarte dificilă (n.r. - cu posibila plecare a lui Harry Kane la Manchester City), dar chiar şi cu tot ce se întâmplă aş vrea să-l văd jucând. Cel puţin aşa ar putea ajuta echipa. Dacă nu se implică în niciun meci, atunci cred că avem o problemă. Am citit şi ştirile despre o presupusă promisiune încălcată între Kane şi Daniel Levy (n.r. - proprietarul echipei). Singurele persoane care cunosc adevărata poveste sunt Harry Kane, agentul său şi Daniel Levy. Dacă au vorbit la sfârşitul sezonului trecut şi au avut un acord care a fost rupt, nu e o situaţie grozavă. Am fost şi eu în asemenea circumstanţe şi tot ce pot să spun e că ar fi trebuit să se aştepte şi să anticipeze ceea ce urma să i se întâmple. Echipa lui Kane n-ar fi trebuit să fie atât de naivă în acest caz, deoarece în fotbal vorbim despre afaceri. Singurul scenariu pe care îl văd şi care va rezolva situaţia e ca City să-i ofere lui Daniel Levy ceea ce doreşte. Vor fi emoţii până în ultimul minut al perioadei de transferuri. Dacă se va ajunge până la data-limită, nu va fi bine pentru nimeni. Nu e calea corectă de a face afaceri. Uitaţi-vă la modul în care City a reglat înţelegerea cu Aston Villa pentru Jack Grealish, transfer de 100 de milioane de lire sterline, iar nimeni nu a ofensat şi jucătorul a avut şansa să se pregătească.

Dimitar Berbatov, o legendă a fotbalului bulgar