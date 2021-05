Becali, criză de nervi după remiza cu Clinceniul: „Academica e echipa mea! Să-mi dea banii înapoi!“

FCSB a irosit şansa de a trece pe primul loc, după 2-2 cu Academica Clinceni, la capătul unui meci sufocant despre care „Adevărul“ a scris aici.

Rezultatul de la Giurgiu a surprins din două motive. În primul rând, mulţi au crezut că Academica, care în trecut a fost finanţată de nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, va ceda punctele FCSB-ului. Şi, dincolo de faptul că Academica e considerată o „aliată“ a FCSB-ului, exista şi un argument sportiv, în favoarea unei victorii a roş-albaştrilor: ei au întâlnit echipa de pe ultimul loc în play-off!

Meciul de la Giurgiu s-a încheiat însă la egalitate, scor 2-2. Doar că ultima fază a partidei, dacă ar fi fost interpretată altfel de arbitrul întâlnirii, ar fi putut trimite FCSB pe primul loc, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Imediat după remiza cu Clinceniul, Gigi Becali şi-a cenzurat nervii şi n-a vorbit la Digi Sport, aşa cum făcea, de obicei. Astăzi însă, latifundiarul din Pipera a izbucnit şi, în dialog cu gsp.ro şi cu prosport.ro , a vorbit despre rezultatul de luni seară.

Ce a spus Gigi Becali?

*Ce să mai zic? Aşa a fost să fie! În mod normal, noi suntem pe primul loc! În faţa lui Dumnezeu, suntem pe primul loc. La ultima fază, mingea a intrat jumătate de metru în poartă. Că nu a vrut arbitrul, e altceva... Ce să le reproşez jucătorilor? Nu am ce. Fiecare joacă ce poate. Ce, Clinceni nu e şi ea echipă? Ca să nu mai spună lumea că e blat.

*Normal, Clinceni este echipa mea şi acum! La mine nu există blat. Cei de acolo nu mi-au dat banii. Trebuie să îmi dea 350-400.000 de euro! Am dat banii, am investit banii ăştia. Noi ne-am retras când promovat Academica, că nu era regulamentar să mai fim acolo, dar banii nu i-am luat. Tot spun că o să dea banii, dar nu i-au dat.

*Nu-i normal? Nu mi-a dat banii, 400.000 de euro. Asta e situaţia. CFR a bătut-o pe Clinceni mereu, iar cu noi a făcut egal şi ne-a bătut. Echipa mea, cum ar veni, pe care am promovat-o eu... Problema e că ei au cam mers pe teren cu CFR Cluj. Cu noi şi-au dat viaţa, cu CFR nu! Doar eu puteam să fac asta, să-mi fie învăţare de minte.

*Dar eu nu am nicio pretenţie. Mă bucur că au jucat pe bune. Aşa vreau, să se vadă. Dar trebuie să-mi dea banii! Eu l-am retras pe Luţu din Consiliul de Administraţie şi mi-au zis cei de acolo să-i aştept un an. Dar a trecut mai mult. Cu primarul am treabă, el să-mi dea banii. Banii din drepturile TV, în mod normal, sunt ai mei. Nu e echipa lor, pentru că nu mi-au dat banii! În mod normal, e echipa mea.

*Ce vreţi să fac, să joc eu? Nu vedeţi că ne încurcăm de echipele mici? Nu ziceau oamenii că cei de la Clinceni sunt fraţii noştri? Ne-au bătut o dată, iar acum ne-au pus o frână de nu mai ştim de noi şi plângem după meci. Normal că sunt supărat.

*Păi, noi vrem să câştigăm campionatul, dar nu suntem în stare să batem Clinceniul. Fiţe, fiţe şi iar fiţe. Ne-am culcat în spatele CFR-ului şi uite că tot în spatele CFR-ului ne-am trezit. Nu vreau să spun mai multe, dar, daca o ţinem aşa, o să vedeţi frână şi cu Sepsi. Trebuie să ne trezim. Nu vreau să vorbesc acum mai multe. Am şi alte treburi. Nu mă întreba de arbitraj, de VAR, că nu am chef să îmi stric ziua.