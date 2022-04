Antrenorul lui Bayern Munchen: Pentru noi, semifinala era obiectivul minim

”Am fost buni tactic, am fost disciplinaţi. Am exersat o presiune bună, ne-am apărat bine şi nu am cedat mare lucru. Şi apoi să primim acest gol pe final...Să ne oprim în sferturi nu este suficient pentru Bayern, semifinala era obiectivul nostru minim", a declarat Nagelsmann, preluat de news.ro.

Pentru mijlocaşul Thomas Müller, remiza este contrară cursului jocului: "Este rău că am primit un gol în ciuda faptului că am jucat bine. Am luptat mult. În niciun moment nu eram ameninţaţi de un gol advers. Să încheiem acest meci 1-1 este contrar cursului jocului".

Bayern Munchen a fost eliminată în sferurile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu Villarreal, în manşa a doua a acestei faze. În tur, Villarreal s-a impus cu 1-0.

Au marcat: Lewandowski '52 / Chukwueze '88.