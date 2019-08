Ana Bogdan, dezvăluire în premieră: Ce decizie importantă a luat pentru a-şi schimba mentalitatea pe teren

Ana Bogdan (152 WTA) a trecut de Hart (139 WTA), scor 6-3, 6-1, ajungând în turul II de la US Open pentru al patrulea an consecutiv.





Din păcate, de fiecare dată, românca s-a şi oprit aici. Acum, ea urmează să o întâlnească pe Martici (22 WTA).





„De câteva luni, nu mă mai gândesc la clasament, la puncte, la ce am de apărat. Mi-am schimbat complet mentalitatea şi îmi place mai mult să stau pe teren, să joc fiecare meci cu fiecare adversară pe care o am de înfruntat. Acum, joc cu Petra Martici, o jucătoare cu care m-am întâlnit în acest an pe zgură, la Istanbul. Am pierdut în trei seturi, însă am condus tot timpul meciul. Aici, pe hard, cred că şansele vor fi mai mari“, a spus Ana Bogdan pentru trimisul Digi Sport, aflat la New York.





Din păcate, cealaltă româncă intrată pe teren, luni, Monica Niculescu (105 WTA) n-a reuşit să o urmeze pe Ana Bogdan în turul II.





Niculescu a cedat în faţa lui Yastremska (32 WTA), cu greu, după aproape două ore: 4-6, 6-1, 2-6. Pentru Monica Niculescu (31 de ani), cel mai bun rezultat la US Open rămâne atingerea turului IV, în 2011.





