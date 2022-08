Amintiri din fotbal: A sărit să-l bată pe Mircea Lucescu. Cum a rezolvat antrenorul conflictul

În ianuarie 2010, când Douglas Costa avea 19 ani, brazilianul a fost cumpărat de Şahtior de la Gremio pentru 8 milioane de euro. Nemulţumit de atitudinea mijlocaşului de bandă după o înfrângere în Champions League, Lucescu a lansat un reproş la adresa acestuia, iar totul a degenerat. A fost nevoie de intervenţia staff-ului pentru a-i despărţi pe cei doi.

„Douglas Costa a fost unul dintre foarte, foarte puţinii fotbalişti care au jucat în echipă la nea Mircea de îndată ce au venit. La nea Mircea toţi brazilienii stăteau 4-5 luni pentru că nu ştiau jocul. La un moment dat, am jucat în Champions League cu Zenit St. Petersburg. Ne-au bătut cu 1-0, dar am jucat slab de tot. Nea Mircea era negru de supărare, intră în vestiar şi îl vede pe Douglas Costa, care a fost catastrofă în acel meci, indolent, cântând sub duş.

Nea Mircea îi reproşează: «Mai şi cânţi după meciul ăsta castastrofal?» Ăla sare să-l lovească pe nea Mircea. Era un copil atunci. Nea Mircea a vrut să riposteze. Norocul a fost că eram între ei, cu antrenorul secund, Spiridon, şi i-am despărţit”, a relatat Hexan la GSP Live.

Meciul despre care a vorbit Hexan, Zenit - Şahtior 1-0, a avut loc în grupele Champions League în noiembrie 2011. Costa avea atunci 21 de ani, Lucescu 66.

Hexan: „La 98% dintre antrenori s-ar fi lăsat cu decizii mult mai grave”

„După chestia asta m-am gândit că 100% îl «rade». Cum să sari să dai în Lucescu, auzi! Toţi vorbeam în avion că îl trimite la echipa a doua sau la alt club. Ziua următoare, la şedinţă, nea Mircea spune: «Am analizat întâmplarea de ieri. Am ajuns la concluzia că singurul vinovat în tot ce s-a întâmplat am fost eu. Cum să îmi permit eu, la vârsta şi inteligenţa mea, să mă iau cu unul care nu are nici cultură, nici educaţie? Ca să vedeţi că nu pot trece cu vederea şi este ultima dată când se întâmplă să te iert, vei fi penalizat». A fost amendă de 40.000 sau 50.000 de dolari.

La următorul meci de Champions League, seara eram la masaj cu nea Mircea. Îmi spune să-l chem pe Douglas. Merg să îl chem. După episodul ăla era ascultător, serios, muncitor. Îi spune nea Mircea: «Dacă joci mâine aşa cum poţi juca când vrei, câştigăm şi îmi place evoluţia ta, îţi anulez amenda».

Douglas a fost cel mai bun, cu două pase de gol! Aşa s-a încheiat un incident care la 98% dintre antrenori se lăsa cu decizii mult mai grave. Douglas a rămas la echipă, a jucat bine în continuare”, a adăugat Hexan.

Douglas Costa a rămas la Şahtior până în vara lui 2015, când formaţia ucraineană l-a vândut cu 30 de milioane de euro la Bayern Munchen. A evoluat ulterior la Juventus şi Gremio, iar în vara acestui an a fost transferat de LA Galaxy.