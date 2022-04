Alexandru Dedu nu se aştepta să fie învins. Pleacă de la şefia FRH după 8 ani

Constantin Din a obţinut 157 de voturi în turul doi, în timp ce Alexandru Dedu a obţinut 66. Cei doi au ajuns în turul doi, după ce în primul tur Constantin Din a primit 95 de voturi şi Alexandru Dedu 79. Tot în primul tur, Bogdan Voina, fost handbalist la Steaua, a primit 48 de voturi, iar Maximilian Gavrilă, director al clubului de la Şcoala 181 din Bucureşti, un vot.

”Nu mă aşteptam la un asemenea rezultat. Nimănui nu-i place să piardă, dar în momentul acesta cred că simt multă uşurare. Federaţia Română de Handbal e o federaţie grea şi te consumă. Preşedintele pleacă având un mic handicap fiindcă federaţia merge în continuare, acum avem loturi în pregătire, sunt lucruri de făcut. Bine, eu nu mai am. Am vorbit cu domnul Din şi de luni la ora 11:00 începem procesul de tranziţie. O să-i stau la dispoziţie cu absolut orice fiindcă handbalul e mai presus de Dedu sau de Din. Deciziile pe care le-am luat au fost la limita sistemului. Sper ca Din să vadă drumul pe care am dus handbalul. Uitaţi câte camere sunt aici, alegerile de la handbal au fost subiectul lunii, iar asta e un mare compliment pe care mi-l fac singur. Sper să meargă pe acelaşi drum, iar handbalul să rămână al doilea cel mai urmărit sport din România”, a declarat Alexandru Dedu.