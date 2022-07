Agitatorul Orban: De ce s-a exagerat înfiorător după prezenţa premierului maghiar în România

Premierul Ungariei şi-a făcut apariţia pe stadionul din Sfântu Gheorghe, joi seară, cu ocazia meciului Sepsi – Olimpija Ljubljana (Slovenia), scor 3-1, din turul II preliminar al Conference League.

Apoi, sâmbătă, Orban a participat, alături de Eduard Novak, ministrul Sporturilor din partea UDMR, la inaugurarea noului stadion din Miercurea Ciuc. Mai ales acest al doilea eveniment a generat nişte exagerări mediatice regretabile.

Tocmai de aceea, „Adevărul“ a analizat ce s-a întâmplat exact, într-un weekend în care Viktor Orban a agitat serios apele în România.

Fapt: Orban a făcut băi de mulţime

Atât la Sfântu Gheorghe, cât şi la Miercurea Ciuc, oficialul maghiar a fost primit cu braţele deschise. Orban s-a pozat cu fanii aflaţi pe stadion şi a fost aplaudat minute în şir. Mai mult, la finalul partidei de la Miercurea Ciuc s-a strigat „Ria, Ria, Ungaria“. E scandarea cu care maghiarii îşi încurajează, de obicei, echipele în diverse competiţii sportive.

Pe contul său de Facebook, premierul Ungariei a relatat vizita sa pe stadioanele din România, postând mai multe fotografii cu mesaje precum „Hai, maghiarilor!“ şi „E minunat să fim din nou împreună!“.

Exagerare: Miercurea Ciuc a sfidat România

Un subiect pe care s-a bătut enorm moneda a fost amicalul organizat cu ocazia inaugurării stadionului de la Miercurea Ciuc. Evenimentul a fost prezentat, de parcă formaţia locală ar fi încercat să sfideze România. Când analizăm însă ce s-a întâmplat, de fapt, vedem că lucrurile au stat cu totul altfel.

FK Miercurea Ciuc (sau Csikszereda, în limba maghiară) ar fi dorit ca meciul de inaugurare să fie România U18 – Ungaria U18. O idee normală, având în vedere că vorbim despre o zonă a ţării în care există o mare comunitate de etnici maghiari. Şi totuşi meciul România U18 – Ungaria U18 n-a putut să aibă loc, pentru simplul motiv că Federaţia Română de Fotbal (FRF) a refuzat acest amical. Explicaţia a venit chiar din partea FRF: „Această partidă nu se putea organiza având în vedere că programul reprezentativei U18 era deja stabilit, urmând a avea o altă acţiune programată la începutul lunii august, iar jucătorii se aflau în perioada de pregătire cu cluburile de care aparţin“.

Szondi Zoltan, preşedinte FK Miercurea Ciuc, echipă de liga secundă

Mai departe, oficialii clubului din Miercurea Ciuc au vrut să organizeze un amical între Ţinutul Secuiesc U18 - Ungaria U18. Partida n-a primit însă aprobarea federaţiei: „Refuzul a venit ca urmare a faptului că jocul propus a fi organizat de către clubul din Miercurea Ciuc nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de jocuri prevăzute de art. 6 alin. 1 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice“.

Aşadar, ciucanii au organizat, în cele din urmă, un amical între echipa de U18 a clubului FK Csikszereda şi naţionala U18 a Ungariei. Acest meci a avut aprobarea FRF, după cum a scris site-ul federaţiei.

Răzvan Burleanu, preşedinte FRF

Au comis-o cu echipa folosită? Nu!

Exagerare cu steagul şi imnul secuiesc

Partida Csikszereda U18 – Ungaria U18 a fost precedată de intonarea imnurilor României, Ungariei, dar şi cel al Ţinutului Secuiesc. În plus, pe teren a apărut şi drapelul galben-albastru secuiesc. Din nou, s-a exagerat, ca de obicei, în privinţa acestor detalii.

În primul rând, imnul şi drapelul Ţinutului Secuiesc nu sunt interzise pe teritoriul României. Apoi, imnul Ungariei a fost intonat, în mod firesc, având în vedere că pe teren s-a aflat o reprezentativă a acestei ţări. La fel a fost intonat şi imnul României, „Deşteaptă-te, române!”. Cu o precizare: „Libertatea“ a scris că fanii de pe stadion au cântat atât imnul Ungariei, cât şi pe cel al Ţinutului Secuiesc, însă au tăcut când a fost intonat imnul României.

Exagerare: Novak a ţinut cu selecţionata Ţinutului Secuiesc

Prezenţa ministrului Sporturilor, Eduard Novak, la Miercurea Ciuc a fost alt prilej de a crea mult zgomot pentru nimic.

Mai multe site-uri au titrat: „Eduard Novak a ţinut cu selecţionata Ţinutului Secuiesc“. De fapt, ministrul nu s-a dus la acest meci pentru a încuraja vreo echipă, ci pentru a participa la un eveniment la care a fost invitat. Iar selecţionata Ţinutului Secuiesc nici n-a fost implicată, în cele din urmă, în partida de sâmbătă, fiind înlocuită, ca denumire cel puţin, cu Csikszereda U18.

Fapt: Novak a comis, totuşi, o gafă

Eduard Novak a avut, în ultima perioadă, mai multe exprimări nefericite în postările de pe contul său de Facebook. Iar acum a mai comis o gafă. Concret, ministrul a avut o postare mai lungă în care a inclus şi acest fragment: „În ultimul an şi jumătate, UDMR a construit şi modernizat baze sportive, bazine de înot, săli de sport şi alte facilităţi sportive, a sprijinit elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport. Mă bucur să fac parte dintr-o echipă căreia îi pasă de sport şi de viitorul acestuia“.

De fapt, nu UDMR a făcut ce a scris Novak, ci Guvernul României din care face parte şi UDMR. Aşadar, încă o dată, ministrul Sporturilor a avut o exprimare cel puţin bizară pe Facebook.

Ţinutul secuiesc

E un teritoriu format din judeţele Covasna, Harghita şi o parte din judeţul Mureş, judeţele cu cele mai mari procentaje de populaţie de etnie maghiară din România: Harghita (85,2%), Covasna (73,7%), Mureş (38,1%).

România suferă cel mai mult din cauza grupărilor revoltate