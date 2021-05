Adrian Mutu, primele declaraţii despre oferta Craiovei: Ce a dezvăluit, în premieră

Adrian Mutu (42 de ani) a răspuns, astăzi, la întrebarea care e pe buzele tuturor, de câteva zile: care e stadiul tratativelor cu Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu?

„Sunt în negocieri şi cu Universitatea Craiova (n.r. - U Craiova 1948), dar şi cu alte echipe. Ceea ce pot să spun e că e o formaţie interesantă, ştiu ce atmosferă e acolo, ştiu ce rivalitate va fi între cele două Craiove. Mai mult, nu vă pot spune la această oră, pentru că nu e fair-play. Sunt negocieri în curs, o să aflaţi atunci când va fi ceva. În fotbal, nu există un moment anume. Negocierile pot dura de la câteva ore până la câteva zile. Indiferent de ce echipă voi alege, din ţară sau din străinătate, vreau să fac performanţă. Important e să găsesc o echipa de club, care să se muleze pe ideile şi ambiţiile mele, să avem aceeaşi direcţie. Cu CFR, nu sunt în negocieri, dar pot fi! Patronul (n.r. - Neluţu Varga) are o simpatie faţă de mine, ca persoană, şi ca fost jucător. Momentan, n-am luat nicio decizie“, a spus Mutu.

Acesta a dezvăluit că tatăl său e un mare fan al formaţiei din Bănie: „Ştiu imnul Craiovei. Tata a fost şi e fan al Craiovei. Am crescut de la trei ani cu reviste cu Balaci, Ştefănescu, cu toţi. Sunt obişnuit să aud în casă despre Universitatea Craiova“.

În ceea ce priveşte naţionala U21, Adrian Mutu are numai cuvinte de laudă despre formaţia pe care a pregătit-o în şapte meciuri.

„Îmi pare rău că plec de la U21, dar nu e o părere de rău d-aia de necăjit sau de supărare pentru că am avut parte de o atmosfera extraordinară. Domnul preşedinte Burleanu şi domnul Mihai Stoichiţă ştiu dorinţa mea, nu le-am ascuns nimic şi n-a fost o dorinţă pe care mi-am exprimat-o după Euro 2021, ci înainte sau chiar în timpul mandatului. Dorinţa de a antrena, în fiecare zi, e foarte mare, iar asta mă îndeamnă să fac acest pas, spre o echipă de club. Vreau să le mulţumesc pentru tot, am colaborat foarte bine pe durata acestui an şi jumătate. Dacă nu voi găsi ceva care să se muleze pe ideile mele şi pe ambiţiile mele, atunci voi discuta cu FRF“.