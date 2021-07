Ţiriac, radiografie sumbră a tenisului românesc: „Halep? Poate să stea şi opt luni! Mergea? E pensionar. Vinde cartofi“

Situaţia actuală a fost comentată şi de fostul mare jucător de tenis, care a lăsat de înţeles că probleme medicale ale Simonei sunt mai grave decât s-a estimat iniţial şi că există posibilitatea ca ea să lipsească inclusiv opt luni din circuit! "Eu cred că Simona nu s-a accidentat, eu cred că ea nu s-a legat bine de la accidentările pe care le-a avut. Îmi doresc tare mult ca această sportivă de excepţie să mai stea doi, trei ani, cu toate că jocul s-a schimbat mult, în ultimii ani. Sunt nişte fătuci de 17 ani acum... dacă îmi dau o palmă, nu mă ridic două săptămâni! Ca Simona să mai joace, trebuie să-şi refacă fizicul total. Să stea 6, 7, 8 luni, cât e nevoie. Dintotdeauna, Halep a avut un fizic senzaţional, dar fragil", a declarat miliardarul, într-o discuţie avută cu reprezentanţii presei.

Le-a apărat pe Ţig şi Cîrstea

Preşedintele FRT a validat decizia jucătoarelor Sorana Cîrstea (45 WTA) şi Patricia Ţig (63 WTA), care ar fi avut dreptul să facă parte din lotul tricolor pentru JO, dar au renunţat la deplasarea în Japonia pentru întrecerea care se va ţine în intervalul 23 iulie - 8 august. "Tenisul românesc va fi reprezentat de o pereche de dublu la Tokyo. La dublu mă refer la Monica Niculescu şi Raluca Olaru. Am înţeles că sunt calificate. Din păcate, celelalte fete au jucat prea mult. În plus ele au trecut prin experienţa asta (n.r. - restricţiile la turnee) şi mi-au spus că nu pot să iasă să iau o gură de aer, stau numai închise în hotel şi pe terenul de tenis. Cred că ar putea să joace una dintre fete şi la dublu mixt, dar nu sunt calificaţi din ce ştiu. Calificarea se ia în total, nu la individual. Din ce ştiu Tecău s-ar putea duce, dar se duce cu Mergea? Eu ştiam că Mergea e pensionar şi vinde cartofi pe undeva prin ţară. Se antrenează? Bun, dacă se antrenează atunci merge", a mai spus Ţiriac.

"Nu făceam Olimpiada anul ăsta"

Ţiriac este de părere că întrecerea ar fi trebuit amânată şi consideră restricţiile generate de virusul COVID-19 în Japonia ca fiind excesiv de severe. "Întrebarea este ce fel de Olimpiadă o să fie. Pentru că, şi o spun cu tot respectul, dacă eu eram domnul Bach, pierdeam ăia şase miliarde şi nu făceam Olimpiada anul ăsta. Atât de drastice sunt restricţiile acolo. Am fost invitat şi eu trei zile de judo în Japonia şi mi-au dat 80 de pagini să le învăţ pe de rost, că alea sunt legile. Să învăţ câţi paşi am voie să fac până la maşină, că mâncarea trebuie să o iau din faţa uşii de hotel şi aşa mai departe. Asta este situaţia de azi, trebuie să învăţăm să trăim cu treaba asta. Cine crede că s-a terminat cu pandemia se înşală, cine crede că într-un an sau doi ne revenim economic este inconştient. Chestia asta va dura cinci-şase-şapte ani. Şi lumea s-a schimbat. Iar singurul lucru bun este că 15-20% din oameni pot să muncească de acasă mai productiv decât până acum", a mai spus afaceristul român.