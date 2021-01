Şumudică, plecăciune în faţa lui Erdogan: „Sper să conducă Turcia până va muri!“

Sunt foarte puţini antrenori străini în fotbalul turc, trei mai precis, în acest moment: Marius Şumudică (Rizespor), Dan Petrescu (Kayserispor) şi Ricardo Sa Pinto (Gaziantep).

Dintre cei trei, Şumudică pare să aibă impresia că, pentru a prinde un contract în Superliga turcă, periodic, e nevoie să aibă un discurs laudativ la adresa preşedinteului ţării. Pentru că altfel nu prea se explică de ce românul îl pomeneşte mereu pe Recep Tayyip Erdoğan (66 de ani)! Potrivit Telekom Sport, care a citat presa turcă, Şumi a procedat la fel şi acum, când a ajuns la Rizespor.

Ce a spus Marius Şumudică?

*Iubesc Turcia! În alte părţi, trebuia să-mi placă baclavaua, aici trebuie să ador ceaiul. Am făcut tot ce a depins de mine ca să primesc paşaportul turcesc în Gaziantep, dar nu mi-a fost oferit. Pot să merg oriunde cu paşaportul din România, n-am nevoie de viză, dar îmi doream să-mi arăt respectul faţă de această ţară. Aici câştig bani, deci aici e sufletul meu! Turcia e a doua mea casă.

*Nu m-am întâlnit, deocamdată, cu preşedintele ţării, dar îl admir. Ajută sportul şi mereu am apreciat ceea ce a făcut pentru Turcia. Am spus că voi fi foarte fericit dacă îl voi putea întâlni vreodată. Sper să fie la conducerea ţării până când va muri.

Ce a spus Şumudică, în trecut, despre Erdoğan?

*Îl iubesc mult pe preşedintele Erdoğan. Aş vrea ca, într-o zi, să ne vedem faţă în faţă, să-i strâng mâna şi să-i spun: „Tu eşti patronul“. Aş vrea să-l întâlnesc, chiar şi pentru un minut!

Septembrie 2018, pe când Şumudică era la Al-Shabab Riad

*Turcia are un preşedinte care iubeşte mult fotbalul. Cluburile sunt ajutate, preşedintele apreciază fotbalul. Turcia are noroc din acest punct de vedere şi, dacă faceţi o comparaţie cu România, puteţi vedea asta.

Ianuarie 2020, pe când Şumudică era la Gaziantep

*Vreau să fie clar că eu nu mă refer la politică, nici nu mă pricep. Eu văd ce face Erdoğan în fotbal şi în Turcia, în general. Sistemul medical e de top, turcii au gestionat bine şi criza de coronavirus. Au construit acum, în Başakşehir, un spital cu peste 4.000 de paturi pentru terapie intensivă, toate echipate complet, cu ventilatoare. Eu sunt mai bolnăvicios şi am avut de-a face cu spitalele de acolo. Când am intrat într-un Acibadem, am crezut că eram la Hilton! M-au dus într-o rezervă cu condiţii de lux. Şi sunt 6 astfel de spitale! Eu am ajuns în spitalul despre care îţi spun când am avut pneumonie gravă, în decembrie. Iar în fotbal, statul n-a contribuit doar cu bani pentru echipe, infrastructura e fantastică!

Aprilie 2020, pe când Şumudică era la Gaziantep