Îndemn către autorităţi: „Pentru o Românie sănătoasă, deschideţi sălile de sport!“ EXCLUSIV

Gabriel Toncean (46 de ani) face parte dintr-o categorie rară a şefilor de federaţie din România. Spre deosebire de alţi conducători, care au avut prea puţine legături cu sportul pe care îl conduc acum, Gabriel Toncean chiar a practicat culturismul, la nivel înalt.

Aflat de opt ani în fruntea FRCF, acesta a câştigat cel de-al treilea mandat, în luna ianuarie. „Adevărul“ l-a contactat acum pentru a-i cere punctul de vedere, în legătură cu închiderea sălilor de fitness, începând de duminică. Restricţia a fost adoptată de Guvern, după creşterea numărului de cazuri de COVID-19.

„Adevărul“: În primul rând, dumneavoastră, fiind preşedintele Federaţiei de fitness, dar şi practicant al acestui sport, aţi primit o explicaţie pentru decizia închiderii sălilor? Vi s-a cerut părerea înainte?

Gabriel Toncean: N-aveam pretenţia ca neapărat eu să fiu consultat, dar, ţinând cont că am o experienţă de peste 30 de ani în acest sport, timp în care am avut ocazia să trec prin toate etapele, poate că argumentele mele ar fi fost benefice, în vederea luării unei decizii cât mai exacte. Ţinând cont că sunt conectat la piaţa caldă a fitness-ului românesc, pentru mine nu există nici măcar un motiv, în acest moment, care să determine închiderea sălilor! Da, sunt de acord să introducem anumite restricţii, aşa cum am procedat şi în 2020, de altfel, dar nicidecum să închidem total.

Din păcate, în România, foarte puţini oameni şi-au reluat antrenamentele în sălile de fitness, în ultimul an. E încă o consecinţă nefastă a acestui inamic numit COVID-19. Peste 800.000 de români sunt membri ai sălilor de fitness şi depind de această formă de activitate pentru sănătate, întărirea imunităţii şi echilibru mental. Gabriel Toncean, preşedinte FRCF

În luna decembrie, când s-a mai pus problema închiderii sălilor, atât dumneavoastră, cât şi ministrul Sportului de atunci, Ionuţ Stroe, aţi spus că, după anchetele epidemiologice, aceste săli n-au contribuit la apariţia unor focare, că reprezintă un mediu sigur. Ce s-a schimbat, între timp?

Exact cum am mai spus, eu cred că închiderea sălilor de fitness n-ar trebui să fie printre măsurile luate ca urmare a creşterii incidenţei. Părerea mea e că n-avem specialişti în domeniu, care să facă parte din Executiv, în momentul luării unor astfel de decizii. Vă dau exemplul meu, pentru că cel mai corect e ca întotdeauna să vorbeşti de tine: eu văd sportul atât cu ochii sportivului, cât şi ai managerului de baze sportive şi ai preşedintelui de federaţie sportivă. Şi, de ce nu, şi cu ochii omului politic (n.r. - Gabriel Toncean e membru PNL). Deci, am o viziune amplă a tot ceea ce se întâmplă în sportul românesc. Şi îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, dar părerea mea e că, în acest moment, România are nevoie de un bun manager în sport şi nu neapărat de mari glorii! Dacă aş fi fost factor de decizie, eu unul, în nici un caz, n-aş fi blocat activitatea sălilor de fitness sau a bazelor sportive din România. Românul trebuie să fie un om sănătos, harnic, cu chef de viaţă şi nicidecum un obez sedentar, cu o speranţă de viaţă scăzută.

Ştiu că printre măsurile implementate în săli au fost reducerea capacităţi la 30%, plus monitorizarea gradului de ocupare. Şi, dacă tot s-a ajuns la închiderea lor, înseamnă că aceste măsuri nu sunt eficiente?

În primul val al pandemiei, în 2020, atunci când, la fel, am militat pentru redeschiderea sălilor, am fost de acord cu restricţiile impuse de autorităţi. Aşa cum, de altfel, şi acum înţeleg anumite reguli, care trebuie să fie respectate. Noi, sportivii şi, implicit, administratorii de săli, ne dorim un mediu sigur, iar eu, personal, sunt unul dintre cei care cred în gravitatea bolii COVID-19. De aceea, m-am şi vaccinat, fără să stau pe gânduri! De asemenea, am respectat, cu stricteţe, toate restricţiile din punct de vedere organizatoric, în activităţile pe care le desfăşor în cadrul acestui domeniu. La fel ca şi mine au procedat 99% dintre colegii de breaslă, care au investit sume considerabile, în vederea siguranţei sportivilor. Dar se pare că, totuşi, nu e de ajuns....

După ultimele restricţii, terasele, mall-urile şi cluburile de noapte au rămas deschise. Dar sala de sport s-a închis. Cum vi se pare această situaţie?

Mie, personal, mi s-ar părea în regulă să stăm şi la terase, dar să mergem şi la sală. Lumea nu trebuie să stea pe loc. Da, într-adevăr, aglomeraţiile pot face victime, în această perioadă. Doar cu o mai bună organizare, cred că toţi, împreună, putem depăşi cu bine această situaţie critică, pentru care susţin, în continuare, că n-am fost pregătiţi.

Din păcate, administratorii miilor de săli din România vor avea de suferit, din cauza acestor blocaje inexplicabile. Şi apoi, oare ce facem cu sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul federaţiei? Peste mai puţin de o lună, ei vor avea Campionatul European în Spania. Unde se vor antrena, în următoarea perioadă? Gabriel Toncean, preşedinte FRCF

Sunt conştiente autorităţile din România de importanţa sportului de masă?

Mai întâi, vreau să vă spun, încă o dată, că nimeni de pe această lume n-a fost pregătit pentru un dezastru atât de mare. Chiar dacă invizibil, virusul a lăsat urme dezastruoase pe harta globului! Poate a fost şi o lecţie de viaţă, care să ne facă să trăim fiecare clipă la intensitate maximă. Ca să vă răspund la întrebare, părerea mea e că, în acest moment, s-a considerat că sportul nu reprezintă o prioritate! Nici nu vreau să acuz pentru acest lucru, dar nici nu pot fi de acord ca sportul să nu mai existe! Dacă aş fi factor de decizie, aş mări numărul spoturilor publicitare care îndeamnă la sport, în dauna celor care promovează diferite produse farmaceutice. Aş pune mai mult accent pe educaţia copiilor pentru un stil de viaţă sănătos. Şi, neapărat, sportul de masă trebuie să fie bateria din corpul unui român longeviv! Cine face sport ştie exact ce vorbesc, iar acel sentiment după antrenament doar sportul ţi-l poate oferi. La nivel de Guvern, s-a vorbit despre rolul sportului în menţinerea sănătăţii. Inclusiv eu am prezentat un program, acum mai bine de un an... Poate va veni momentul să dezvoltăm mai mult acel proiect.

Răzvan Cherecheş, expert în sănătate publică, spunea că cei vaccinaţi pot interacţiona în spaţii închise, fără mască, fără distanţare. Credeţi că ar fi o soluţie permiterea accesului în săli doar pentru cei vaccinaţi, măcar într-o primă fază?

Dacă domnul Cherecheş spune asta, atunci Gabriel Toncean spune că soluţia ar fi să ne vaccinăm toţi, cât mai repede, să respectăm, cu stricteţe, toate restricţiile recomandate de adevăraţii profesionişti, să avem grijă de sănătatea noastră şi a celor din jur şi, bineînţeles, să ne rugăm la Dumnezeu!

Intenţionaţi să mergeţi la Ministerul Sănătăţii sau la Ministerul Sporturilor pentru a discuta problema redeschiderii sălilor de fitness?

Da, exact ca şi în precedenta experienţă de acest gen, voi face tot ce îmi stă în putinţă, pentru a convinge autorităţile că sportul e o una dintre cele mai bune soluţii pentru combaterea coronavirusului şi nicidecum nu reprezintă o cauză a răspândirii! Şi, nu uitaţi, pentru o Românie sănătoasă, deschideţi sălile!

63 la sută dintre români nu practică nicio formă de activitate fizică, iar România ocupă locul 2, în ceea ce priveşte sedentarismul, într-un clasament realizat de Comisia Europeană, în 2018. 34 la sută e procentul cu care a scăzut riscul spitalizării, în cazul unor persoane active, infectate cu SARS-CoV2, potrivit unui studiu din Brazilia.

