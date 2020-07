”Am avut toată înţelegerea. Nu toate pot fi modernizate peste noapte, ne trebuie investiţii, dar un minim bun simţ, se poate!”, susţine Violeta Alexandru.

”Nu poţi gestiona dosarele pensionarilor dacă nu le ai aşezate şi depozitate în ordine în arhivă. Următorul pas, după ce luăm de pe jos (am întâlnit cazuri, sigur că, după ce m-am implicat, s-au mai schimbat lucrurile!) şi le păstrăm lizibile, trebuie să investim în digitalizare. Ştiu! Va fi, cu siguranţă, mai uşor oricărui ministru să facă, în viitor, următorul pas, după tot efortul din această perioadă”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Ea a adăugat că se va recupera ”tot ceea ce se poate recupera din carnetele de muncă scanate” într-un contract încheiat înainte să ajungă la Minister.

”Un contract în care s-ar fi putut face treabă serioasă. Nu s-a făcut! Recuperăm ceea ce se poate/este utilizabil şi măcar o parte dintre persoane vor fi scutite de efortul de a recupera şi prezenta informaţiile necesare din aceste documente. Alături de dl Preşedinte CNPP, Daniel Baciu am luat decizia să salvăm ceea ce se poate tocmai ca să scutim oamenii de drumuri inutile”, a afirmat ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a precizat că a cerut ordine în dosare şi că se vor face verificări privind situaţia arhivelor Caselor de Pensii.

”Cum ai putea identifica şi recalcula dosarele celor care au acest drept, după o viaţă de muncă, dacă nu ai o ordine bine definită în arhiva proprie? Trebuie să acordăm respectul cuvenit celor care au muncit dar şi urmaşilor acestora; vreau ordine atât în dosarele active cât şi în cele pasive. O muncă de-o viaţă nu se calcă în picioare! După perioada de restricţii, am revenit în teren. Se verifică situaţia în care se află arhivele Caselor de Pensii din ţară. După ce am cerut să se pună în ordine. Am avut toată înţelegerea. Nu toate pot fi modernizate peste noapte, ne trebuie investiţii, dar un minm bun simţ, se poate! Trebuie să se poată! Mă voi asigura că documentele din dosarele de pensii sunt păstrate în condiţii decente şi chiar foarte bune. Până acum au fost verificate Casele Judeţene din 3 judeţe şi din sectoarele din Bucureşti. Mergem mai departe!”, a subliniat Alexandru.

Ea a postat şi două fotografii, prima înfăţişând dosare aruncate într-o grămadă, iar cea de-a doua o arhiva ordonată.