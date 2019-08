VIDEO Cum se comportă poliţiştii cu fetele violate: „M-a trimis pe jos la secţie, că nu e treaba lui”

Adriana Radu a strâns mai multe mărturii de la peste zece şi femei despre comportamentul poliţiştilor în momentul în care acestea, victime ale violenţei, le-au cerut ajutorul, într-un clip intitulat „Poliţia - leneşi, complici cu agresorii - poveşti adevărate”.





Poliţistul nepăsător „O adolescentă care tocmai a scăpat de violatorul ei găseşte speranţa în plin câmp: o maşină de poliţie pe şoseaua dintre Constanţa şi restul litoralului. Poliţistul de la volan refuză să o ajute şi o trimite pe jos la secţie”, arată Radu în clipul video.

„Am trecut printr-un viol, în câmp. Am scăpat fugind. Am dat de o maşină a poliţiei. Poliţistul de la volan mi-a zis să merg la secţie, că nu e treaba lui. Era trecut de 12 noaptea, eram pe şoseaua dintre Constanţa şi litoral, prin câmp şi aveam urme vizibile de agresiune. Partea cea mai aiurea urmează după. Bineînţeles că nu am mai găsit curaj să merg la poliţie. Nimeni din jurul meu nu ştie că s-a întâmplat asta. Nu mă aşteptam să primesc altceva, doar ajutorul”, arată o fată care a fost violată şi nu a primit ajutorul poliţiei.

Poliţistul hărţuitor sexual

„O femeie sună la poliţie din cauza soţului ei. Poliţia vine, nu o ajută cu nimic ar îi ia datele. Unul din poliţisti începe de pe multe numere şi să îi facă avansuri. Femeia scapă de poliţistul abuzator doar rugându-l pe fostul soţ abuzator să-l sune pe poliţist şi să-i zică că s-au împăcat”, povesteşte Adriana Radu despre un alt caz.

Poliţistul complice cu agresorul

O altă femeie povesteşte cum, la 16 ani, nu putea să scape de-un agresor obsedat. „Într-o noapte bărbatul a intrat în casă peste mine şi mi-a pus cuţitul la gât. Am mers la poliţie. Poliţistul nu a vrut să îmi preia plângerea, a fost batjocoritor, m-a trimis acasă. Mai mult, simţeam că mă judecă, că râde de mine. În plus, poliţistul a spus agresorului meu că eu am depus plângere împotriva lui şi el m-a bătut de două ori. Nimeni nu a reacţionat”, se arată în mărturia trimisă Adrianei Radu.

