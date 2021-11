Tulpina Omicron pune pe jar întreaga planetă: „Rata de creştere este incredibilă”. Ce măsuri ia România

Măsurile s-au luat ieri, într-o şedinţă de Guvern, după ce sâmbătă premierul a discutat pe aceeaşi temă cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, cu şeful DSU, Raed Arafat, şi cu şefa Centrului de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ca şi alte state UE, România a impus restricţii pentru persoanele care vin din unele ţări africane, unde a fost detectată noua tulpină a coronavirusului. Aceste restricţii includ carantina de 14 zile, indiferent dacă persoana vizată este sau nu vaccinată.





„Hotărârea de Guvern care a fost emisă astăzi a fost necesară pentru a stabili interdicţia de intrare în ţară a cetăţenilor ţărilor următoare: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Zimbabwe şi Malawi. E o interdicţie temporară şi care este în această perioadă în concordanţă cu ce s-a stabilit la nivel european, apoi vom urmări evoluţia noii variante sau tulpini care există şi să vedem care vor fi deciziile în următoarele două, trei săptămâni. Cetăţenii români, cetăţenii europeni care vin din această zonă pot să vină înapoi, dar, cum s-a anunţat ieri, vor intra în carantină 14 zile sau, dacă testul la a opta zi este negativ, de 10 zile atunci. Plus obligativitatea unei testări la sosirea în ţară”, a explicat şeful DSU.

Zbor special în Africa de Sud

Apoi, premierul Nicolae Ciucă a anunţat că o aeronavă TAROM va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetăţeni români care sunt blocaţi în Africa de Sud. „De asemenea, a apărut acea problemă privind cetăţenii români, o echipa de rugby din Baia Mare blocată în Africa de Sud şi mai sunt alţi patru cetăţeni români care sunt blocaţi acolo şi trebuie să se întoarcă acasă. Referitor la situaţia cetăţenilor români blocaţi în Africa de Sud, am avut o coordonare foarte bună cu MAE, cu Ministerul Transporturilor, cu DSU şi, începând de ieri, au fost identificate soluţiile prin care să determinăm o decizie pe care o vom lua astăzi în şedinţa de Guvern şi în felul acesta am identificat la TAROM o aeronavă care va zbura la Pretoria şi va prelua cetăţenii români. De asemenea, pentru că în aeronavă vor mai fi alte 50-55 de locuri libere, oferim această capabilitate şi celorlalte ţări europene care nu au reuşit să îşi extragă cetăţenii din Africa de Sud, iar în felul acesta vom urca această disponibilitate a noastră pe Mecanismul European pentru Situaţii de Urgenţă. Mi se pare cât se poate de normal să luăm astfel de decizii, pentru că cetăţenii aşteaptă astfel de decizii de la noi”, a afirmat Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de duminică a Guvernului.

Premierul a vorbit şi despre măsurile pe care România le va lua în contextul apariţiei noii tulpini Omicron şi despre inventarierea capacităţii României de secvenţiere în vederea identificării mai rapide a Omicron, în cazul în care ajunge şi în ţara noastră. „Pe capitolul măsuri, am discutat cu echipa domnului ministru Rafila şi am identificat că e nevoie în continuare să ne focalizăm atenţia pe ceea ce înseamnă prevenţie, am inventariat capacitatea de secvenţiere pe care o avem şi am stabilit măsurile astfel încât să putem să ameliorăm această capacitate pentru a putea identifica apariţia virusului în ţara noastră, pentru a putea lua măsuri în timp foarte scurt”, a conchis Nicolae Ciucă.

Mihai Craiu: Ce este mai greu abia vine

În acest context, Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului (INSMC), atrage atenţia, într-o postare pe Facebook publicată sâmbătă, că „situaţia epidemiologică este într-o evoluţie continuă, chiar dacă nişte tulburaţi încă neagă”.

Medicul spune că „ce este mai greu abia vine”. El precizează că unii care „se uită la cele 2.104 cazuri confirmate de COVID-19 în România ieri răsuflă uşuraţi, zicând: „Gata am scăpat”. În schimb, „alţii se uită la ştiri şi văd raportul Reuters cu cele 27.717 cazuri noi diagnosticate, acum 2 zile, în Cehia. Una peste alta, situaţia epidemiologică este într-o evoluţie continuă, chiar dacă nişte tulburaţi încă neagă îngrijorătoarea realitate”, a scris Mihai Craiu pe Facebook.

Mihai Craiu îndeamnă oamenii să se vaccineze pentru că rata mică de imunizare de la noi „va aduce repede un nou val, cu multe decese prevenibile”.

OMS: Să fie găsite persoanele care nu s-au vaccinat

Şi experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a făcut un apel disperat la vaccinare. „Să fie găsite toate persoanele care încă nu s-au vaccinat pentru a încerca să le convingem să se vaccineze”, a declarat joi Mike Ryan, directorul Programului pentru urgenţe sanitare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. O altă prioritate trebuie să fie „garantarea că toţi lucrătorii sanitari sunt imunizaţi şi că toţi au acces la echipamente de protecţie adecvate”, a adăugat expertul OMS.





Experţii susţin că noua tulpină Omicron este extrem de periculoasă pentru că este foarte infecţioasă, iar modul în care virusul reacţionează la vaccin este unul încă necunoscut. „Rata de creştere pentru noua tulpină Omicron este incredibilă.

Dacă are şi potenţialul de a evada imunologic, adică nu mai suntem protejaţi de infecţia anterioară sau de vaccinuri, ajungem din nou în punctul 0…



Răzvan Cherecheş expert în politici de sănătate publică

Dacă datele iniţiale se confirmă – noua tulpină este de cinci ori mai infecţioasă decât Delta –, vom avea o creştere 500% mai mare. Dacă are şi potenţialul de a evada imunologic, adică nu mai suntem protejaţi de infecţia anterioară sau vaccinuri, ajungem din nou în punctul 0...”, susţine expertul în politici de sănătate publică Răzvan Cherecheş, într-o postare pe Facebook.

Moderna va dezvolta un rapel pentru Omicron

Compania Moderna şi-a anunţat intenţia de a dezvolta o doză de rapel specifică pentru noua variantă Omicron a COVID-19, detectată în Africa de Sud şi clasată ca „îngrijorătoare” de către OMS.

„Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doză de rapel specifică variantei Omicron”, a informat compania americană într-un comunicat citat de AFP. Anunţul se înscrie într-o strategie de lucru la doze de rapel specifice pentru variantele îngrijorătoare, potrivit Moderna. „În 2020-2021, acestea au inclus deja doze de rapel pentru variantele Delta şi Beta”, a precizat compania. „De la început am spus că pentru a lupta împotriva pandemiei a fost imperativ să fim proactivi în faţa evoluţiei virusului”, a afirmat şeful Moderna, Stéphane Bancel. „Mutaţiile variantei Omicron sunt îngrijorătoare şi de câteva zile avansăm cât mai repede posibil pentru a ne executa strategia de a lupta împotriva acestei variante”, a adăugat el.

Ce se ştie şi ce nu se ştie despre noua variantă a coronavirusului, Omicron

Noua variantă a coronavirusului, Omicron – identificată mai întâi în Africa de Sud, dar depistată la scurt timp şi în Europa, şi în Asia –, stârneşte îngrijorare la nivel mondial, având în vedere numărul mare de mutaţii pe care le comportă, ceea ce ar putea să o ajute să se răspândească mai uşor sau chiar să evite anticorpii căpătaţi în urma vaccinării ori a unei infecţii anterioare cu SARS-CoV-2, relatează Reuters.

Vestea despre această variantă a determinat unele ţări să anunţe, începând de vineri, restricţii de călătorie, în timp ce producătorii de medicamente promit că vor verifica grabnic dacă vaccinurile lor anti-COVID-19 rămân eficiente şi s-au apucat deja să lucreze la un vaccin care să fie eficient şi în cazul noii tulpini.

Platforma oficială Ro-Vaccinare a publicat primele impresii ale dr. Cristian Apetrei, profesor român la Departamentul de Microbiologie şi Genetică Moleculară, membru în Centrul pentru Cercetarea Vaccinului şi în Programul Postuniversitar în Microbiologie şi Imunologie (PMI) de la Universitatea din Pittsburgh, SUA, despre noua tulpină Omicron.

Ce se ştie

- Noua tulpină are 32 de mutaţii în proteina Spike, aproximativ dublu faţă de numărul asociat cu varianta Delta. Mutaţiile proteinei Spike pot afecta capacitatea virusului de a infecta celulele şi de a se răspândi, însă, de asemenea, îngreunează celulele imune să atace agentul patogen. Dar, „o mulţime de mutaţii nu înseamnă automat ceva rău. Este important să ştim ce fac acele mutaţii, de fapt”, spun specialiştii epidemiologi. O variantă care are în total 50 de mutaţii, mai mult de 30 dintre acestea în structura proteinei Spike şi 10 în RBD (receptor binding domain), structura care se leagă la receptori şi faţă de care sunt dirijaţi anticorpii neutralizanţi, inclusiv cei din vaccin.

- Varianta Omicron se răspândeşte cu rapiditate.

- Acest nivel ridicat de mutaţii a venit cel mai probabil de la un singur pacient care nu a putut să învingă virusul.

- Mutaţiile numeroase în RBD (şi NTD) asociază rezistenţă la anticorpii neutralizanţi (inclusiv anticorpii monoclonali utilizaţi în terapie).

- În Hong Kong, cei doi pacienţi testaţi aveau încărcături virale extrem de ridicate (pozitivare la 17-18 cicluri de realtime), ceea ce sugerează o producţie foarte mare de virus. Poate conduce atât la boală gravă, cât şi la transmisibilitate crescută.

- Pacienţii din Hong Kong erau în camere diferite, iar virusul a fost găsit răspândit larg în cele două camere – ceea ce înseamnă că virusul este transmisibil prin aerosoli. Se transmite cu foarte mare uşurinţă (iar încărcăturile virale mari complică situaţia).

- Partea bună este că poate fi identificată uşor varianta Omicron – deci, trasabilitatea ei imediată.

- Majoritatea regiunilor din genele N şi RdRp, care sunt folosite pentru diagnostic prin testele de realtime PCR, sunt conservate. Ceea ce înseamnă că testele vor funcţiona pentru monitorizarea pacienţilor infectaţi cu varianta Omicron.

- La fel, regiunile din structura nucleocapsidei recunoscute de testele rapide antigen nu sunt substanţial modificate şi vor putea fi recunoscute. Deci, testele funcţionează încă.

Ce nu se ştie

- În ce măsură virusul are capacitate de a se răspândi masiv în lume înlocuind varianta Delta. Care este transmisibilitatea acestui virus?

- În ce măsură infecţia cu Omicron are patogenicitate mai mare (letalitate şi sechele mai mari). Se ştie deja că unii pacienţi pot rămâne în continuare asimptomatici.

- Cel mai mare semn de întrebare care rămâne este dacă protecţia oferită de vaccinurile anti-COVID-19 – aproape 8 miliarde de doze au fost administrate la nivel mondial – va face faţă acestei variante a virusului şi dacă persoanele care au trecut deja prin boală rămân imune la infecţia cu Omicron.

- Experţii nu ştiu încă dacă Omicron va provoca o formă de COVID-19 mai severă în comparaţie cu alte tulpini de coronavirus.

Simptome ale infecţiei cu Omicron: dureri de cap şi oboseală severă

Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat, pentru BBC, medicul Angelique Coetzee, care conduce Asociaţia Medicală din Africa de Sud (SAMA). „Cei mai mulţi pacienţi se plâng de dureri în corp şi de oboseală, oboseală extremă, iar acest lucru se întâmplă la persoane tinere, nu la persoanele în vârstă“, a mai spus ea.

Aceste persoane au fost pacienţi care nu au fost internaţi direct în spital, a precizat Coetzee.





Cu toate acestea, medicul sud-african şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu efectele pe care noua variantă ar putea să o aibă asupra persoanelor în vârstă cu afecţiuni preexistente, precum boli de inimă sau diabet.