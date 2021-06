Trei sferturi dintre români nu s-au vaccinat anti-COVID. Cum vede premierul rezultatele campaniei de vaccinare

În ciuda faptului cu România se află pe locul 14 la nivelul Uniunii Europene şi pe locul 28 la nivel global ca rată de acoperire vaccinală, aşa cum arăta săptămâna trecută secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, dr. Andrei Baciu, premierul consideră „un succes” campania de vaccinare. Spre comparaţie, state precum Israel sau Marea Britanie au ajuns la un procent de 63% din populaţie vaccinată cu cel puţin o doză, conform portalului Our World in Data.

„Noi la guvern am făcut cam tot ce puteam face, am adus vaccinul. E o campanie pentru viaţă. Tot aud discuţii despre valul 4, nu ar trebui să avem aceste discuţii. Noi avem doze de vaccin pentru toată lumea. Românii pot să se vaccineze oriunde şi oricând ca să nu avem valul 4. Vreau să ne concentrăm pe investiţii, să lăsăm în spate pandemia, să scăpăm de restricţii”, a spus Florin Cîţu.

Întrebat cine e vinovat pentru scăderea ratei vaccinării, premierul a răspuns: „De ce să fie cineva vinovat? Dacă nu ar fi de succes, am fi avut încă restricţii, rată foarte mare de infectare, persoane internate la ATI. În oraşe şi municipii, unde e aglomerare mare, rata de vaccinare e peste 50%. Poate că o explicaţie e că avem populaţie rurală 44%. Succesul campaniei se măsoară în ceea ce se întâmplă cu pandemia. România a fost prima ţară care a relaxat condiţiile. Dar mergem şi în partea rurală. Acum, românii trebuie să fie şi responsabili, mai ales când avem vaccin pentru toată lumea”.

Cercetător: Vaccinarea, la cel mai scăzut nivel din ianuarie

Biostatisticianul Octavian Jurma arată, însă, că efortul autorităţilor de a imuniza populaţia a intrat într-un con de umbră şi că 75% din populaţie nu s-a vaccinat nici cu prima doză.

„Premierul Romaniei ne asigura zilele trecute că «noi la guvern am făcut cam tot ce puteam face, am adus vaccinul» şi, prin urmare, «campania de vaccinare e un succes». Se pare că are dreptate. Probabil că a reţinut vestea bună dată de consilieri că ţinta de 10 milioane persoane vaccinate cu minim o doză are din nou şanse să fie atinsă în septembrie. Vestea proastă este însă că nu a reţinut ca acest «succes» va fi atins, în ritmul actual, doar în septembrie 2022, la timp să evităm eventual valul 6 al pandemiei, dar în niciun caz la timp să evităm valul 4 de anul ăsta”, scrie cercetătorul.

Datele oficiale ale CNCAV arată că, de la o zi la alta, tot mai puţini români aleg să se vaccineze anti-COVID.

„Numărul de persoane noi vaccinate a scăzut la 8.284 (n.r. – cu doza I, date valabile pentru sâmbătă, 19 iunie, conform CNCAV), deşi 75% din populaţia rezidentă înca nu e vaccinată. Este cea mai scazută valoare din ultimele 5 luni şi vaccinarea a intrat în zona de valori zilnice pe care le-am mai văzut doar în prima parte a lunii ianuarie 2021. Diferenţa este că atunci aveam criză de vaccin şi acum am reunţat la 2 milioane de doze de Pfizer (de care britanicii au nevoie disperată să atinga ţinta de 60% persoane vaccinate)”, mai arată biostatisticianul.

Trei sferturi din români nu s-au vaccinat până acum

Potrivit datelor CNCAV de sâmbătă, numărul persoanelor vaccinate cu ambele doze a ajuns la 4.338.583, iar cel a românilor vaccinaţi cu cel puţin o doză la 4.627.395. Un număr de 8.284 de români au primit, sâmbătă, prima doză de vaccin, iar totalul persoanelor vaccinate a fost de 25.479 (inclusiv rapelul). Potrivit calculelor Graphs.ro, totalul românilor imunizaţi a ajuns la 22,27%, iar al celor care au primit cel puţin o doză la 23,85%.

La mai bine de şase luni de la începutul campaniei de vaccinare, în care nici măcar un sfert dintre români nu au fost vaccinaţi cu schema completă, autorităţile sanitare lucrează la cadrul legal pentru vinderea dozelor de ser anti-COVID şi iau în calcul donarea altor vaccinuri rămase pe stoc, deoarece interesul populaţiei pentru vaccinare a scăzut dramatic.

România va vinde sau va dona surplusul de doze anti-COVID

Autorităţile sanitare din România au cerut suspendarea unor tranşe de ser anti-COVID pentru luna iunie, din cauza faptului că vaccinurile stau în depozite, unde riscă să expire. De aceea, România va revinde sau va dona dozele de vaccin către alte state. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Andrei Baciu, trebuiau să fie livrate în luna iunie 7.103.160 de doze de vaccin, însă pentru a avea un „management eficient” al stocurilor, vor fi livrate 2.635.680 de doze, cu două treimi mai puţine. Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care se creează cadrul legal pentru revânzarea unor doze de vaccin anti-COVID, Ministerul Sănătăţii fiind abilitat să încheie contracte cu alte state în acest sens. Până la perfectarea contractelor de revânzare, România va dona 100.800 de doze de vaccin anti-COVID Ucrainei şi 50.400 de doze Serbiei.