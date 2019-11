Trei membri CSM solicită apărarea reputaţiei unei judecătoare care s-a plâns de presiuni exercitate de Inspecţia Judiciară

Inspecţia Judiciară reclamă ”atacurile susţinute” la adresa instituţiei



Cei 52 de inspectori judiciari au semnat şi au transmis, vineri, o scrisoare deschisă în care reclamă ”atacurile susţinute” la adresa instituţiei. ”Încercările repetate de asimilare a Inspecţiei Judiciare cu o structură opresivă sunt deosebit de grave”, au transmis inspectorii judiciari.



În plus, Inspecţia Judiciară susţine că judecătoarea Georgeta Ciungan, de la Tribunalul Bihor, nu a fost cercetată pentru că a sesizat Curtea de Justiţie a UE. „La 21 august 2019 pe rolul Inspecţiei Judiciare nu exista nicio lucrare în care să fi fost începută cercetarea disciplinară ca urmare a deciziei vreunui judecător de a sesiza CJUE. Mai mult, niciodată Inspecţia Judiciară nu a început cercetarea disciplinară ca urmare a deciziei unui judecător de a sesiza CJUE”, a transmis IJ.

Reacţia judecătoarei CSM Andrea Chis

Cum să intimidezi un magistrat: metoda „brevetată“ de Inspecţia Judiciară



Judecătoarea Georgeta Ciungan a relatat pe pagina de Facobook a colegului ei, Bogdan Mateescu, momentele halucinante pe care le-a trait cu inspectorii de la Inspecţia Judiciară.





„Audierea în cadrul cercetării disciplinare a avut loc exact în ziua în care aveam termen de judecată în cauza în care am sesizat CJUE (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene-n.r.) şi formează totodată obiectul cercetării. Deşi am anunţat în prealabil că este discutabil să fiu audiată în aceeaşi zi, am fost anunţată că atunci voi fi audiată. Am intrat la ora 10 la audiere în cadrul cercetării disciplinare, la ora 11 am anunţat că trebuie să intru în sala în acea cauză. Am început şedinţa, si la vreo 30 de minute de dezbateri pe anumite chestiuni de judecată, avocatul care iniţial a făcut plângere formulează cerere de recuzare pt că sunt cercetată disciplinar. Si am intrebat de ce nu m-au recuzat de la începutul şedinţei. Raspunsul a fost în sensul că au aşteptat să vadă dacă mă abţin. Ies din sala ca ăa se soluţioneze recuzarea, mă întorc la audiere la IJ si sunt întrebată, printre altele, dacă a fost admisă recuzarea? Afirm că nu stiu, si tot printre altele, sunt întrebată dacă e o cauză cu miza. Paf. Dincolo de toate aceste „întâmplări mai trebuie sa stiti că la data când a fost formulată plângerea la inspecţie de un avocat, eu nu mă pronunţasem pe sesizarea CJUE si nici nu era redactată hotărârea de trimitere. Abia la o lună am trimis la CJUE si in rezoluţia de începere a cercetării disciplinare este reţinută ca stare de fapt doar pasaje, si in mod exclusiv, din hotărârea de sesizare a CJUE. Am invocat nelegalitatea cercetării pt ca practic inspectorul mi-a urmarit cauza, dar mi-a respins cererea.”, povesteşte magistratul.