Tătaru: Legea vaccinării trebuie să existe. Îndemn persoanele cu risc să se vaccineze

”O să trebuiască să gestionăm ambele, şi epidemia de gripă, şi epidemia de coronavirus. Pentru gripă avem vaccinuri. Îndemn, cum am îndemnat în fiecare an, persoanele cu risc, să se vaccineze. Avem un moment în care putem gestiona o epidemie de gripă. Avem un moment în care gestionăm mai greu o epidemie de coronavirus, dar noi trebuie să gândim că există dincolo de gripă şi epidemia sau pandemia de coronavirus, şi o patologie a bolilor cronice. De aceea am şi păstrat spitalele judeţene pentru patologie non- covid. Nu trebuie să ne axăm să ne ducă prima intenţie doar pe gripă sau pe coronavirus. Gestionăm o patologie largă. Avem bolnavi cu boli cronice, care în contextul acestor două patologii sunt persoane vulnerabile”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24, marţi seara

Întrebat dacă susţine legea vaccinării obligatorii, Tătaru a îndemnat pe toată lumea să facă vaccinurile.

”Legea vaccinării trebuie să existe, atât vaccinurile din programele naţionale pe care le făceam şi noi când eram copii, cât şi vaccinurile care sunt în acest moment voluntare şi îndemn pe toată lumea să o facă”, a spus Tătaru.

Întrebat, de asemenea, dacă România poate produce un vaccin împotriva coronavirusului, Tătaru a spus că după stabilizarea acestuia ”putem să ne gândim să cercetăm”.

”În acest moment, după stabilizarea virusului, putem să ne gândim. Am vizitat Institutul Cantacuzino, unde în acest moment ne pregătim să producem şi anul viitor vom reproduce vaccinul antigripal tetravalent, iar în condiţiile în care stabilizăm şi acest virus, putem să ne gândim să începem să cercetăm şi de un vaccin împotriva coronavirusului”, a mai declarta Nelu Tătaru.

Ministrul a mai precizat că vaccinul antigripal nu are efecte împotriva coronavirusului.