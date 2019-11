Sorina Pintea, despre proiectul „Dăruieşte Viaţă“: „Nu fac plângere la DNA. Am dat bani pentru un RMN peste care plouă

Pintea susţine că a fost dat un RMN pentru spital peste care plouă de doi ani. Despre şedinţa de la spitalul Marie Curie la care au participat fondatoarele asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, ministrul a declarat că a fost „o şedinţă tensionată”, cu certuri pe alocuri, dar că este normal pentru o şedinţă de lucru, conform digi24.ro.

„Au fost 3 ore de discuţii, tensionate pe alocuri, în contradictoriu, care cred eu că în final au dus la ceva bun. Pentru că în final am rămas cu managementul spitalului şi concluzia a fost că trebuie să mergem înainte pentru că întâlnirea a fost organizată cu scopul de a sprijini şi a întreba ce se întâmplă cu anumite chestiuni. De exemplu de ce nu este încă montat RMN-ul aprobat de acum 2 ani şi livrat din 20 martie 2019, care nici în acest moment nu funcţionează pentru că ploaia de azi noapte l-a inundat, de exemplu. A costat 3 milioane de lei. E luat din fonduri Banca Mondială şi noi trebuie să dăm explicaţii Băncii Mondiale de ce am achiziţonat şi nu am montat”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Pintea a răspuns şi acuzaţiilor că ar fi cerut ca sumele strânse de Asociaţia „Dăruieşte Viaţă” în urma donaţiilor să fie preluate la bugetul de stat.

„Eu pot să vă spun că statul român nu se poate implica în a gestiona bani privaţi dar are obligaţia să se implice atunci când gestionează bani publici. Iar atunci când face o investiţie din bani publici trebuie să se asigure că totul este în regulă. Pentru a dota un spital e nevoie de o solitare din partea acelui spital. S-a spus că noi nu vrem să dăm bani pentru aparatură. Am dat pentru un RMN peste care plouă în acest moment. Este montat, dar repet, nu acuz pe nimeni, a fost o situţie, trebuie să vedem. Spitalul a solicitat investiţii de 15 milioane de lei, au fost aprobate 6,8 milioane inclusiv un computer tomograf. Încă nu avem facturile, adică din 6,8 milioane, s-au cheltuit 200 de mii. Am întrebat dacă aceşti bani sunt pentru aparatură inclusiv în zona nouă”

Sorina Pintea susţine că nu are niciun motiv să facă plângere la DNA, după ce fondatoarele proiectului „Dăruieşte Viaţă”, au spus că au fost ameninţate de ministrul Sănătăţii.

„N-am niciun motiv să fac plângere la DNA, n-am niciun motiv să fac plângere dacă lucrurile sunt corecte. N-am niciun motiv să cred că nu sunt corecte, dar în momentul în care trebuie să finanţezi o investiţie care nu este proprietatea spitalului am dreptul să cer nişte date. Pur şi simplu s-au cerut nişte date”, a spus Pintea.