România are mai puţin de 1.000 de medici de urgenţă. Arafat: Nevoia reală poate chiar depăşeşte 2.000

Potrivit acestuia, programul de lucru al cadrelor medicale cu studii superioare din unităţile de primiri urgenţe (UPU) este supraîncărcat din cauza deficitului de personal, care determină personalul actual să efectueze un număr foarte mare de ore suplimentare.

"Dacă am avea destul de mulţi medici în UPU, nu s-ar mai plânge nimeni că UPU este o unitate grea, pentru că atunci ar face doar programul lor de lucru, poate o gardă sau două în plus şi gata. Lipsa de medici face ca cei care există să facă ore suplimentare, sau gărzi, cum spunem noi, în plus. Soluţia ca să ai o UPU atractivă este să ai destul personal şi acest lucru consider că este un aspect la care trebuie să ţinem. Trebuie să înţelegem că unităţile de urgenţe sunt locul în care trebuie să lucreze medicii care termină cu rezidenţiat medicina de urgenţă, în faza asta trebuie să îi concentrăm acolo, şi încă mai avem nevoie mare. Acum avem 978 şi nevoia reală poate chiar depăşeşte 2.000 de medici. Încă este nevoie de generaţii, Şi mai e un aspect: generaţiile care s-au angajat acum 20 - 30 de ani deja ajung la pensie. Noi acum nu trebuie nu doar să suplimentăm, ci să înlocuim pe cei care ies la pensie", a afirmat Arafat.

Şeful DSU a efectuatm miercuri, o vizită la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani, care a fost modernizată şi extinsă în baza unui proiect cofinanţat din fonduri europene în valoare de 12,5 milioane de lei.