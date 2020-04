Rafila: avem 16% din numărul de cazuri în rândul personalului medical, ceea ce este destul de mult

Alexandru Rafila a declarat miercuri seara, la Digi24, că specialiştii au propus să fie 30 de laboratoare la nivel naţional care să poată realiza chiar peste 10.000 de teste.

“Noi am propus să avem un grup de laboratoare să fie echilibrat răspândite la nivel naţional, nu foarte multe, în jur de 30 de laboratoare care să poată să facă până la 10.000. chiar peste 10.000 de teste, iar celelalte laboratoare de linia a doua să rezolve eventual problemele locale, dar la nivel naţional trebuie să avem această capacitate în care să avem garanţia calităţii şi să avem garanţia că oamenii care lucrează acolo sunt foarte bine antrenaţi şi pot să lucreze în absolut orice zi şi dacă se poate şi în două schimburi încât să putem să răspundem la numărul de solicitări. Mâine Ministerul Sănătăţii va extinde lista categoriilor de persoane care să fie testate încât să răspundem unei a doua faze. Iniţial noi am fost într-o fază în care am încercat să oprim infecţia să intre în ţară. Şi acum ne aflăm în etapa de limitare a transmiterii, a cazurilor grave şi a deceselor în care încercăm să nu afectăm în special aceste categorii care sunt la risc şi să depistăm contacţii şi să limităm transmiterea cât putem de mult”, a explicat Rafila.

El a mai afirmat că 16% din numărul total de cazuri de Covid-19 sunt în rândul personalului medical.

“Suntem puţin peste statisticile obişnuite, adică avem cam 16% din numărul de cazuri în rândul personalului medical ceea ce este destul de mult. Dacă am scoate din această ecuaţie situaţia de la Suceava şi încă din două, trei locuri care au înregistrat un număr important de cazuri, atunci situaţia nu ar fi îngrijorătoare, restul îmbolnăvirilor fiind sporadice şi nepunând în pericol funcţionarea unităţii medicale. Mai devreme sau mai târziu majoritatea spitalelor din România vor avea persoane infectate din rândul personalului medical, iar testarea personalului medical, tuturor simptomaticilor din rândul personalului medical a devenit deja o regulă şi are ca scop tocmai depistarea cât mai rapidă a acestora şi evitarea răspândirii bolii în rândul colegiilor sau către pacienţi”, a mai transmis Alexandru Rafila.