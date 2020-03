Raed Arafat afirmă că sunt oameni care „îşi bat joc” de măsurile autorităţilor şi reclamă că, după închiderea şcolilor, au apărut reclame la cluburi de vacanţă unde copiii ar trebui să stea împreună

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că sunt oameni care „îşi bat joc” de măsurile luate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Acesta susţine că a fost informat că, după decizia autorităţilor de a suspenda cursurile şcolare, au apărut reclame care oferă părinţilor posibilitatea de a-şi lăsa copiii la aşa-zise „Cluburi de vacanţă”, pentru suma de o sută de lei pe zi, spunând că aceste afaceri fac inutile măsurile dispuse de autorităţi.

Arafat anunţă că autorităţile iau în calcul închirierea unor unităţi hoteliere în care să fie cazaţi, sub pază, cei aflaţi în carantină instituţionalizată.

„Noi luăm măsura de a închide şcolile ca să reducem contactul şi să reducem posibilitatea de răspândire şi apar reclame pentru cluburile după şcoală sau cluburile de vacanţă, ca să nu le spună after school şi cu o sută de lei pe zi să pui copiii toţi împreună acolo. Asta înseamnă că măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost”, a afirmat Raed Arafat marţi seară, la Antena 3.

El a spus că astfel se situaţia a fost constatată la Galaţi unde Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă urmează a interzice funcţionarea unui astfel de „club”.

Raed Arafat a anunţat totodată că autorităţile iau în calcul închirierea unor unităţi hoteliere sau pensiuni în care să fie cazaţi cei aflaţi în carantină instituţionalizată şi că au cerit prefecţilor să găsească hoteluri sau pensiuni care să poată fi închiriate pentru carantină, sub pază.

„Aţi văzut, am avut o persoană carantinată care a devenit pozitivă, aici nu e de glumit. Persoana asta putea să intre în contact cu nu ştiu câte persoane. La Spitalul Gerota sunt aproape de o sută de contacţi. Să înţeleagă toată lumea: măsurile care se iau, chiar dacă par dure, inumane, poate pentru unii injuste - e singura soluţie să împiedicăm o răspândire rapidă şi să trecem de la o fază de început rapid la faza cu care se luptă acum Italia”, a mai spus Raed Arafat.

Arafat susţine că cei care au ales să plece se pun mai mult în pericol decât dacă ar fi stat în casele lor, în Italia.