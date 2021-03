Propunerea deputatului USR PLUS Radu Ciornei, medic: Fără mască din luna mai, dacă sunt peste 20 de grade Celsius şi se păstrează distanţarea socială

Un deputat USR PLUS, Radu Ciornei, medic-cercetător în microbiologie, imunologie şi genetică moleculară, este de părere că ar trebui să renunţăm la purtarea măştii în aer liber începând din luna mai. Probabilitatea de a ne infecta este foarte mică atunci când suntem în spaţiu deschis, la temperaturi ridicate, spune acesta. Pe de altă parte, el pune creşterea cazurilor de COVID din ultima vreme pe redeschiderea şcolilor.

„Cred că această explozie, încă nu este o explozie, este o creştere a numărului de cazuri, pentru că nu am ajuns încă la cel mai mare număr de cazuri pe care l-am avut din punct de vedere istoric, este din cauza faptului că am redeschis şcolile”, a declarat deputatul USR PLUS pentru Digi24