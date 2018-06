Proiect: Băuturile energizante vor fi interzise copiilor

Ministerul Sănătăţii a pus gând rău băuturilor energizante. Asta în condiţiile în care tot mai mulţi adolescenţi şi chiar copii sub 10 ani consumă astfel de produse inclusiv în incinta şcolilor.

Concret, se doreşte interzicerea comercializării energizantelor la persoanele sub 18 ani, dar şi limitarea accesului acestor băuturi în instituţiile publice cum sunt spitalele sau şcolile. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Agreat de specialiştii din sistem, proiectul, dacă va primi undă verde, va alinia România cu restul statelor europene care au adoptat decizii similare în ultimii ani, după ce efectele negative ale consumului de energizante au dus la numeroase spitalizări şi chiar la decese subite.

„Băuturile energizante sunt pline de chimicale şi de substanţe care au efecte negative asupra sistemului nervos şi asupra sistemului cardiac. Limitarea accesului la copiii sub 18 ani este un lucru foarte bun. E binevenit un astfel de prag pentru că băuturile energizante sunt la fel de nocive ca ţigările sau alcoolul. Regulile trebuie să fie aceleaşi dat fiind impactul pe care consumul regulat de energizante îl are asupra organismului. Medicii sunt deja familiarizaţi cu astfel de cazuri pentru că ele ajung şi în urgenţă. Plus că se poate crea o dependenţă, mai ales la copii, dacă atunci când consumă sunt mai vioi, mai activi. Din păcate, constatăm că energizantele se consumă la scară largă”, a declarat, pentru „Adevărul”, medicul Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Câţi adolescenţi consumă băuturi energizante

În prezent, 68% din adolescenţi şi 18% din copiii sub 10 ani consumă băuturi energizante, aceştia fiind şi principalii consumatori. În ceea ce-i priveşte pe adulţi, 30% din ei obişnuiesc să bea energizante. Problema, arată medicii, e legată şi de cantitatea ridicată de cofeină care se regăseşte în produse: e de trei ori mai mare decât cea din alte băuturi cofeinizate precum cafeaua sau cola. Anxietatea, tulburările de somn, palpitaţiile şi creşterea tensiunii sunt doar câteva dintre efectele adverse menţionate de medici.

„Accelerarea bătăilor inimii la un tânăr poate să nu fie băgată în seamă. Însă o inimă care bate degeaba pentru că nu există o activitate fizică dedesubt se consumă ca un motor pe care, stând pe loc, îl accelerăm, iar asta nu e in regulă”, a declarat, pentru „Adevărul”, profesorul Mircea Cinteză, şeful secţiei de Cardiologie 1 de la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

Energizantele nu sunt chiar băuturi răcoritoare

Un consum ridicat de băuturi energizante favorizează şi apariţia obezităţii la copii. Practic, se corelează consumul de băuturi energizante cu obezitatea şi hipertensiunea arterială la copii. „Am avut un pacient la care am găsit o corelaţie între tensiunea mare şi consumul de energizante. Se mira de ce la şcoală îi găseam tensiunea mare iar acasă, măsurată cu aparatul părinţilor, tensiunea era normală. Explicaţia era că elevul consuma dimineaţa energizante, se ducea la şcoală şi când se întorcea seara acasă trecea efectul şi tensiunea revenea la normal”, a arătat şi cardiologul Eliza Cinteză, şef de lucrări la Spitalul de Copii Marie Curie din Bucureşti.

Specialiştii afirmă că este nevoie de o amplă campanie de informare care să vină la pachet cu restricţiile din lege. În plus, e nevoie de o etichetare corespunzătoare, pe care părinţii să o citească mai cu atenţie, pentru a vedea la ce riscuri se expun micuţii care consumă asemenea produse.

„Energizantele nu sunt chiar băuturi răcoritoare, ele conţin, pe lângă E-uri, şi zaharuri care pot dăuna în timp sănătăţii. Asta pentru că segmentul este în creştere şi pentru că există persoane care consumă zilnic aşa ceva. Din păcate, am remarcat că aceste produse ajung să fie consumate de copii cu vârste din ce în ce mai mici”, a completat şi Sorin Mierlea, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - InfoCons.

Energizantele pot fi fatale

Băuturile energizante nu sunt periculoase doar pentru copii şi adolescenţi. Ele pot fi chiar fatale, avertizează medicii. Ingredientele precum taurina, guarana sau ginsengul pot duce la apoplexie, atacuri cerebrale şi chiar moarte subită. Un caz expus în literatura internaţională este cel al unei fete de 14 ani din Statele Unite ale Americii (SUA), care a făcut un stop cardiac în 2011 după ce a consumat două băuturi energizante, cantitatea de cofeină din cele două doze fiind echivalentă cu cea din 14 cutii de Coca-Cola.