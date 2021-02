Profesor de Teologie: „Termenul de botez înseamnă afundare, nu stropire. Dacă se întâmplă ceva e doar greşeala noastră”

Ciprian Ioan Streza, profesor de Teologie Liturgică la Facultatea de Teologie din Sibiu, îi învaţă pe viitorii preoţi cum se săvârşeşte Taina Botezului, astfel încât niciodată să nu se întâmple vreun accident.



„Termenul de botez înseamnă afundare, nu stropire. Problema este în ce mod o fac, nu dacă o fac sau nu”, spune profesorul.

De asemenea, teologul explică faptul că în cazuri excepţionale (exemplu: copilul este pe moarte) botezul se face prin stropirea cu apă a copilului, neavând cum să îl faci prin afundare.



„Lucrurile trebuie să se deruleze cu multă atenţie pentru că sunt lucrurile lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă ceva, este numai greşeala noastră”, mai spune profesorul universitar.



La facultatea de Teologie din Sibiu, studenţii învaţă să săvârşească botezul exersând pe o păpuşă. Procedura este simplă: o mână se ţine între picioarele copilului, iar alta pe faţa acestuia pentru a-i proteja nasul şi gura. Afundarea în apă (cu faţa în jos) se face rapid, în fracţiuni de secundă astfel încât apa să nu aibă timp să pătrundă pe căile nazale.



În cazul în care există părinţi care-l roagă pe preot să nu-l scufunde total pe bebeluş (inclusiv capul), profesorul Streza spune că nu este o problemă. „Botezul este moarte împreună cu Hristos şi înviere împreună cu El. Apa sfinţită simbolizează ceea ce se întâmplă cu adevărat: copilul primeşte o viaţă nouă, o viaţă de creştin, viaţa lui Hristos. Efectele botezului sunt multiple: se şterge păcatul strămoşesc, devine membru al Bisericii, te împărtăşeşti cu Hristos care intră în tine”, conchide profesorul de teologie.



Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a făcut câteva declaraţii în exclusivitate pentru Click referitoare la cazul petrecut în Suceava.

Cum se botează un copil

Şi părintele Vasile Gavrilă, profesor de Teologie Liturgică la Facultatea de Teologie din Bucureşti, explica în urmă cu ceva vreme pentru „Adevărul” care sunt metodele pedagogice la care recurge pentru a-i învăţa pe viitorii preoţi să oficieze Taina Botezului. „Am invitat studenţii să asiste la botezuri la biserica unde slujesc, la fel cum ar fi chemaţi rezidenţii în sala de naşteri. De asemenea, am filmat mai multe botezuri după care le-am discutat la cursuri. Imaginile se pot analiza, se pot da cadre şi se poate face o analiză”.



Părintele Gavrilă descrie şi el modul în care un preot trebuie să boteze un copil: „mânuţele copilului se lasă libere; preotul îl prinde pe copil de părţile corpului astfel încât coloana vertebrală să nu fie sub nicio formă pusă în pericol; nu i se astupă concomitent gura şi nasul, pentru că s-ar sufoca; cu podul palmei i se astupă gura, iar cu degetele i se astupă urechile, nasul rămâne liber. Afundarea se face foarte rapid, durează câteva secunde. Pentru asta trebuie să fie un vas destul de mare pentru ca bebeluşul să încapă lejer şi cu mâinile desfăcute, să fie suficientă apă astfel încât atunci când copilul a fost introdus de tot în apă să nu ajungă la fundul vasului. În momentul în care este introdus în apă, copilul este ţinut cu o palmă de gât şi cap, cu faţa în jos şi cealaltă mână stă între picioarele copilului pentru a putea să asiguri verticalitatea şi poziţia cea mai bună pentru coloana vertebrală”.



Preotul Vasile Gavrilă spunea că un copil la 40 de zile, vârsta optimă pentru botez, este bine conturat astfel încât să facă faţă ritualului încreştinării. Cu toate acestea, cel care face botezul – preotul – trebuie să ţină cont de mai multe aspecte. „Dacă copilul plânge, de exemplu, eu nu forţez să-l bag cu capul în apă. La fel, dacă îmi spun părinţii că pruncul are o mică problemă şi din motive medicale nu ar trebui afundat. În aceste cazuri se bagă copilul în apă până la subraţ şi cu mâna dreaptă îi torn de trei ori apă pe cap şi astfel am găsit o modalitate de a-l boteza fără să-i pun în pericol viaţa şi, în acelaşi timp să împlinesc Taina Botezului”.

