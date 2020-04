Primarul general insistă să-i testeze „la grămadă” pe bucureşteni. Părăsită de INS, Firea şi-a găsit un alt institut partener

„Având în vedere că nu prea am fost sprijiniţi, dar considerând că acest proiect iniţiat de profesorul Streinu Carcel, managerul Institutului Matei Balş, este foarte important pentru sănătatea bucureştenilor, am decis să nu mai facem declaraţii pe acest subiect, de aceea transmit doar câteva idei. Proiectul se va face, se realizează la Institutul Batei Balş, împreună cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, susţinut logistic de către Primăria Capitalei şi cele şase primării de sectoare, cu toţii am făcut comandă de teste, câte două teste pentru cele 10.500 de persoane din Bucureşti care vor fi testate. Deci cele 10.500 de persoane din municipiul Bucureşti, pentru fecare bucureştean un test de anticorpi şi un test antigen. Precomenzile au fost lansate, aceste teste încă nu se găsesc în ţara noastră, vor veni în câteva zile, nu ştim foarte clar, am făcut demersuri la toate autorităţile, inclusiv la ambasadele ţărilor de unde provin aceste companii care vând aceste teste. Între timp, oamenii de ştiinţă, cercetătorii lucrează la eşantionul din populaţia municipiului Bucureşti şi curând vă vom ţine la curent când va începe testarea în municipiul Bucureşti”, a declarat Firea, citată de News.ro.

Institutul de Statistică a lăsat-o pe Firea cu ochii-n soare

Pe 30 martie, Institutul Naţional de Statistică (INS), care trebuia să realizeze eşantionul de 10.500 de persoane pentru testarea din Bucureşti, s-a retras din proiect. INS era partener cu Institutul Matei Balş în proiectul Gabrielei Firea de testare în masă a bucureştenilor. Reprezentanţii instituţiei spuneau că nu au instrumentele necesare pentru a furniza un eşantion reprezentantiv care să fie testat pentru noul coronavirus, potrivit Digi24.

Peste 10.000 de bucureşteni ar urma a fi testaţi la începutul lunii aprilie pentru identificarea infectării cu noul coronavirus, a anunţat săptămâna trecută primarul Capitalei, Gabriela Firea. Este vorba despre un proiect susţinut, atunci, de Primărie în colaborare cu Institutul „Matei Balş” şi INS. Ministrul Sănătăţii s-a arătat sceptic cu privire la acest proiect şi a spus că instituţia pe care o conduce nu îşi va asuma nici costurile, nici rezultatele acestui proiect de testare.

Care este diferenţa între testele rapide şi cele Real-Time PCR

Pacienţii suspecţi că au contactat noul coronavirus pot fi testaţi prin două metode: testul Real-Time PCR şi testul rapid. Diferenţa dintre cele două constă în faptul că primul stabileşte cu certitudine dacă virusul este sau nu prezent în organism, deoarece se bazează pe recoltarea unui exudat faringian care este analizat în laborator, în timp ce al doilea este, de fapt, un test de sânge – asemănător testelor de sarcină sau celor pentru detectarea glicemiei.

Al doilea test, cel rapid, stabileşte dacă virusul este prezent sau nu în organism pe baza antricorpilor pe care pacientul îi produce, proces care durează de obicei câteva zile. De aceea, experţii susţin că testul Real-Time PCR prezintă un rezultat cert, iar cel rapid oferă un rezultat orientativ. Cu astfel de teste rapide se pregăteşte Primăria Capitalei să-i analizeze pe bucureşteni.

La începutul acestei săptămâni trebuia să aibă loc instructajul medicilor şi al asistenţilor care vor participa la testare, personal recrutat din spitalele care aparţin de Primăria Capitalei.

„Eşantionul va fi ales pe baza unor studii realizate împreună cu Institutul Naţional de Statistică. Din câte mi-a dat de înţeles şi cu argumente profesorul Streinu-Cercel, acolo se va merge pe o rază de cerc pornind chiar de la analizarea adreselor persoanelor care sunt deja îmbolnăvite de COVID-19”, a mai arătat Firea.

Primarul general a competat că în Sectorul 2 sunt cele mai multe persoane infectate – peste 100 de persoane –, iar în acest sector se va face testarea pornind de la analizarea adreselor unde s-au înregistrat cazurile de infectare, „dar totul se face pe baze ştiinţifice, nu aleatoriu”.

O testare fără noimă. Ministrul Sănătăţii, reacţie sceptică

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru susţinea săptămâna trecută că studiul nu este asumat de Ministerul Sănătăţii şi că nu are deocamdată avizul acestei instituţii. „Rămâne să vedem, când va fi finalizat acest proiect al studiului, să ne dăm un acord în funcţie de necesitatea lui, dar şi de specificitatea acestui test. Avem în vedere că o testare trebuie să existe în condiţiile unei anchete epidemiologice, nu o testare în masă, fără noimă”, a spus ministrul Sănătăţii.