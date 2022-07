Omul Peter Imre, un perfecţionist pasionat de maşini. A supravieţuit cancerului la 20 ani. „Secretul reuşitei constă în dorinţa de a învinge“

Problemele sale de sănătate au început chiar în tinereţe, când în 1981, a fost diagnosticat cu cancer, dar a supravieţuit, după o bună perioadă de chimioterapie.

„Am stat un an internat şi am avut certitudinea că mă voi vindeca”, spunea Imre care a explicat că a fost operat şi supus unui program terapeutic complex. Din 42 de pacienţi care au fost trataţi de aceeaşi afecţiune în acelaşi timp cu el, a fost singurul supravieţuitor.

Peter Imre a studiat Istoria Artelor la Budapesta, Agronomia la Cluj-Napoca şi Comerţul şi Managementul Hotelier. S-a perfectionat în Finanţe, Marketing ş Managementul Comunicaţiilor.

„Provin dintr-o familie de doctori, iar eu am dat la Agronomie pentru că acolo era cel mai puţin de învăţat. Ştiţi cum era cu armata atunci, aşa că a trebuit să dau la o facultate. În plus, apăruse criza alimentelor şi a fost ceva bătălie la admitere, unde am fost 14 pe loc. Nu mi-a plăcut şi am renunţat, deşi am făcut eforturi să învăţ, pentru că eu sunt un perfecţionist. M-am dus chiar la ţară, am lucrat ca tractorist. Nu mi-a plăcut deloc”, declara Imre.