Misterul copiilor maturizaţi prea devreme. Când şi cum trebuie intervenit

Medici din toată lumea au observat că pubertatea se declanşează tot mai devreme în rândul copiilor, dar nu au putut stabili cauzele acestui fenomen, scrie „The New York Times”. Cercetătorii studiază rolul pe care obezitatea, chimicalele şi stresul le-ar putea avea asupra maturizării sexuale precoce a copiilor şi dacă acesta este un nou normal sau un fenomen reversibil.

Marcia Herman-Giddens a realizat că ceva era diferit la fetele tinere în a doua parte a anilor '80, pe vremea când conducea o echipă de specialişti de la Centrul Medical al Universităţii Duke din Durham, Carolina de Sud, cu care se ocupa de cazurile de abuzuri comise împotriva copiilor. În timp ce le examina pe fetele care fuseseră abuzate, Dr. Giddens a observat că, în multe dintre cazuri, corpul lor începuse să dezvolte caracteristici sexuale secundare încă de la vârsta de 6 sau 7 ani.

„Asta nu mi s-a părut normal”, a spus Giddens, care este acum profesor adjunct la Şcoala Gillings pentru Sănătate Publică Mondială. Doctorul s-a întrebat dacă nu cumva fetele care începuseră să se dezvolte mai devreme erau mai expuse riscului de a fi abuzate, dar nu a reuşit să găsească date de monitorizare a declanşării pubertăţii în cazul fetelor din Statele Unite. De aceea, Giddens a decis să facă ea această cercetare.

Un deceniu mai târziu, Giddens a publicat un studiu despre peste 17.000 de fete care au fost examinate în cabinetele medicale din toată ţara. Cifrele au arătat că, în medie, fetelor de la mijlocul anilor '90 au început să le crească sânii – de obicei, primul semn al pubertăţii – în jurul vârstei de 10 ani, cu un an mai devreme decât se constatase în trecut. Diferenţa era şi mai mare în cazul fetelor afro-americane care treceau prin pubertate încă de la 9 ani.

Studiile efectuate în ultimele decenii au confirmat, în zeci de alte ţări, faptul că vârsta pubertăţii la fete a scăzut cu 3 luni la fiecare zece ani începând cu anii '70. Un model similar, dar mai puţin extrem, a fost observat şi la băieţi.

Cu toate că este dificil să separi cauza de efect, pubertatea timpurie ar putea avea un impact dăunător, în special pentru fete. Fetele care ajung la pubertate foarte devreme sunt mai expuse riscului de a suferi de depresie, anxietate, de a consuma droguri şi de a se confrunta cu alte probleme psihologice, în comparaţie cu fetele care se dezvoltă mai târziu. Fetele în cazul cărora menstruaţia începe să se manifeste mai devreme sunt, de asemenea, mai expuse riscului de a face cancer de sân sau uterin la maturitate.

Nimeni nu ştie care sunt factorii de risc – sau, mai exact, combinaţia de factori – care continuă să împingă vârsta declanşării pubertăţii tot mai jos sau de ce există diferenţe atât de clare între rase şi sexe, scrie „The New York Times”. Obezitatea pare să joace un rol, dar asta nu poate explica pe deplin schimbarea. Cercetătorii investighează şi alte potenţiale influenţe, precum chimicalele găsite în anumite plastice şi stresul. Şi, din motive neelucidate, doctorii din toată lumea au observat o creştere a cazurilor de pubertate timpurie în timpul pandemiei. „Vedem aceste schimbări marcante în toţi copiii noştri şi nu ştim cum să le prevenim, chiar şi dacă am vrea”, a spus dr. Anders Juul, un medic pediatru endocrinolog la Universitatea din Copenhaga, care a publicat de curând două studii recente pe tema fenomenului. „Nu ştim care este cauza”.

Obezitatea produce hormoni feminini

Fără doar şi poate, vârsta la care se instalează pubertatea se află pe un trend descendent şi la noi. O spun medicii pediatri din experienţa de la cabinet, dar şi cei care urmăresc evoluţiile fenomenului. „În ultimii ani, numărul copiilor la care pubertatea se instalează mai repede decât ştiam şi ne-am fi aşteptat este în creştere. Asta nu înseamnă că vorbim despre o majoritate, dar este o tendinţă pe care am remarcat-o şi se corelează cu media greutăţii pe generaţii, pe eşantioane reprezentative de copii”, punctează dr. Marius Geantă, preşedintele Centrului pentru Inovaţie în Medicină.

Potrivit acestuia, aceste două trenduri merg cumva împreună. „Întrebarea este dacă există vreo legătură între ele, dacă există factori comuni, şi răspunsul este da. Dacă o fetiţă are, de exemplu, kilograme în plus, acelea sunt kilograme de ţesut adipos. Printre alte funcţii pe care le are, ţesutul adipos are funcţia de a transforma hormonii masculini în hormoni feminini. Având ţesut adipos, este accelerată sinteza de hormoni feminini. Ceea ce creează premisele pentru apariţia pubertăţii precoce”, adaugă medicul.

În legătură cu obezitatea, mai spune dr. Geantă, aici este cea mai interesantă discuţie, pentru că fiecare dintre noi se naşte şi are propriul material genetic, dar în funcţie de mediul în care trăim, mediul fizic, social şi psihic, din această interacţiune se dezvoltă un produs final care este copilul la perioada pubertăţii, adultul tânăr sau vârstnic. „La momentul pubertăţii, în organismul nostru intervin nişte modificări în materie de secreţie a hormonilor sexuali. Aşa suntem setaţi ancestral. La fete – hormonii sexuali feminini, iar la băieţi – hormonii masculini. Dacă în acea etapă intervin factori de mediu – anumite substanţe chimice –, intervin factori alimentari care determină obezitatea aşa cum spuneam mai devreme, dacă intervine stresul direct al copilului sau cel indirect, perceput la nivelul familiei, şcolii, toate aceste elemente influenţează dinamica acestei secreţii de hormoni care duce, de fapt, la apariţia pubertăţii”, mai spune dr. Marius Geantă.

Ce înseamnă sexualizare precoce

De aceea, este foarte important să încercăm să găsim pentru copiii noştri un echilibru în mediul în care ei se dezvoltă tocmai pentru a ne asigura că rămân cât mai aproape de ciclul natural.

Semnele sexualizării precoce la 6-7-8 ani trebuie să ridice semne de întrebare pentru fiecare părinte, care trebuie să se adreseze neapărat medicului endocrinolog. În prezenţa sau în absenţa obezităţii, conchide dr. Geantă.