Medicul Dorel Săndesc: Suntem deja în valul al treilea. Secţiile ATI nu au primit anul acesta niciun ban

Profesorul universitar Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societăţii Române de ATI, a vorbit într-un interviu acordat jurnaliştilor de la SpotMedia.ro despre situaţia din secţiile ATI din ţară, despre cel de-al treilea val al pandemiei şi despre campania de vaccinare a populaţiei.

Astfel, medicul susţine că anul acesta, secţiile ATI nu au primit niciun ban din programele care le asigurau finanţare şi funcţionează cu stocurile.



„Suntem deja de o perioadă în valul al treilea. Noi am atras atenţia de la începutul anului, inclusiv prin adrese oficiale, că situaţia în secţiile ATI e serioasă şi nu merită să ne bazăm pe cifrele din raportările cazurilor pozitive, influenţate de numărul de teste. Realitatea indubitabilă este cea de la ATI, unde numărul de cazuri critice confirmate a rămas tot timpul mare.”



La începutul pandemiei, din cele 4.175 de paturi ATI din structura spitalelor publice, doar 1.300 aveau ventilatoare mecanice. La finalul anului 2020, s-a ajuns la 2.596 de paturi ATI dotate cu ventilatoare mecanice.



„Sunt aşadar trei măsuri pe care le-am documentat şi transmis. Am făcut estimarea bugetară, am făcut descrierea tehnică, am contribuit la finalizarea procesului de achiziţie. Deci asigurăm tot suportul tehnic, dar trebuie să existe deschiderea politică şi consensul între membrii coaliţiei. Dacă măsurile nu se aprobă, totul sună ipocrit, ca o chemare la luptă cu muniţia tăiată”, spune profesorul Săndesc.

Medicul a atras atenţia asupra persoanelor tinere care fac forme severe de boală. Numărul acestora pare să fie din ce în ce mai mare.



„Boala aceasta funcţionează după mecanismul ruletei ruseşti, dacă glonţul e pe ţeavă când te-a nimerit boala, poţi să fii şi atlet de performanţă că te răpune”, explică Dorel Săndesc.

În ceea ce priveşte vaccinarea, vicepreşedintele Societăţii Române de ATI spune că „doar cei legaţi la ochi, orbi, cei lipsiţi de capacitate de înţelegere nu văd beneficiile vaccinării. Noi, medicii, ne-am vaccinat în procent uriaş, nu total, pentru că şi aici există oameni şi oameni. Iar vaccinarea a dus la prăbuşirea numărului de cazuri în rândul medicilor”.

