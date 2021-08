Medic: Nu există diferenţe din punct de vedere al aprobării între vaccinul Pfizer şi paracetamol. Mesaj pentru scepticii care spun că vaccinul este experimental

”Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech a primit aprobare DEPLINĂ din partea FDA. Din punct de vedere al aprobării, nu e nicio diferenţă între acest vaccin şi paracetamol. Ambele au actele în regulă, studiile la fel. (...) La vaccinul Pfizer/BioNtech ştim exact mecanismul de acţiune - un ARN mesager special făcut, încărcat cu instrucţiuni, se duce la ribozom şi-i spune cum să producă proteina S a virusului. Ribozomul, această fascinantă fabrică de proteine, se supune sarcinii fără să strâmbe din nas. Traduce ARN-ul şi face proteina. Numai că proteina asta nu e self, chiar dacă e făcută in house. Iar dacă nu e self, adică nu e o structură tipică organismului uman, imunitatea se sesizează imediat şi-ncepe să facă molecule pentru a o recunoaşte, cataloga, omorî. Acele molecule rămân active mai mult timp, iar dacă virusul natural intră în corp, îi este recunoscută proteina S şi este rapid anihilat”, explică dr. Vasi Rădulescu, medic specialist medicină internă, într-o postare preluat de RO Vaccinare.

Totodată acesta face o paralelă între ce se ştie până acum depre paracetamol şi între ce se cunoaşte despre vaccinul anti-COVID, precizând că „ştim mai multe despre vaccin decât despre unele substanţe banale pe care le folosim fără reţineri”.

”La paracetamol nu ştim nici până astăzi, chiar dacă e folosit de mult timp la tot felul de afecţiuni, care este mecanismul exact de acţiune. Unii au zis de substanţa P, dar nu e nimic sigur. Îi ştim efectele bune, îi ştim reacţiile mai puţin bune, iar sute de milioane de oameni iau paracetamol probabil în vreme ce tu citeşti aceste cuvinte. Asta nu înseamnă că e ceva greşit la mijloc. La fel se întâmplă cu unele anestezice, unde nu ştim exact mecanismul de acţiune”, a mai scris el.

Medicul precizează de asemenea că se lucrează la un preparat pentru scleroza multiplă, iar „viitorul va fi al acestor componente care vor sta la baza vaccinurilor”

”Vă mai spun că Moderna începe să testeze un vaccin anti-HIV bazat pe ARN mesager. Vă mai spun că se lucrează la un preparat pentru scleroza multiplă, tot pe aceeaşi tehnologie ultrastudiată. Viitorul va fi al acestor componente care vor sta la baza vaccinurilor, tratamentelor împotriva cancerului şi bolilor care actual nu au leac. Experţii le vor aproba deplin, lumea se va schimba în jurul nostru. Iar scepticii ar face bine să ţină pasul, altfel vor rămâne simpli caraghioşi”, a mai scris dr. Vasi Rădulescu.