Medic: „Ideal e să ne vaccinăm înainte de val“. De ce imunizarea contra COVID-19 rămâne singura soluţie eficientă

Cel mai indicat este ca această vaccinare să aibă loc înainte de val, adică înainte ca numărul de infecţii să crească exponenţial. „S-a încercat vaccinarea înainte de val întotdeauna. Şi, dacă vorbim de România, ne-am dorit să fie vaccinarea făcută înainte de valul al patrulea. Este întotdeauna bine să o faci preventiv. Mai ales că trebuie să ai o imunitate la timp şi, dacă ai nevoie de o schemă de două doze sau de o singură administrare, trece un interval până când obţii această imunitate a nivel maxim“, explică dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase, directorul medical al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ din Bucureşti, beneficiile imunizării înainte de val.







Plus că, adaugă acesta, o imunizare în număr mare a populaţiei previne practic apariţia valului de infecţii sau, în orice caz, el va avea o intensitate mai mică, cel puţin la nivelul formelor medii şi severe care necesită spitalizare sau ne pun viaţa în pericol.





Asta nu înseamnă, precizează medicul infecţionist, că, dacă ne aflăm în plin val, ar trebui să renunţăm la imunizare. „Atenţie! Dacă suntem într-un război pe câmpul de luptă şi eu vă spun că nu este bine să tratăm rănile pentru că se pot infecta, ce variantă aţi găsi pentru asta? Ce poţi face dacă ai o rată mică de vaccinare şi te găseşti deja într-o situaţie grea din punct de vedere epidemiologic? Opreşti vaccinarea şi laşi lucrurile la voia întâmplării? Nicidecum! E mai bine să mă vaccinez pentru că în momentul în care o fac voi căpăta o imunitate mai mică sau mai mare într-un interval scurt de timp şi sunt oricum mai bine protejat decât dacă nu mă vaccinez deloc. Adică, aleg varianta cea mai bună din ceea ce am“, argumentează medicul infecţionist.







România are una dintre cele mai mici rate de vaccinare anti-COVID din statele UE şi se plasează în ultimele 5 ţări din Europa din acest punct de vedere. Avem 27% din populaţie vaccinată, potrivit datelor din Our World Data de la finalul lui august (la egalitate cu Albania), în timp ce Bulgaria are 16%.