INSP: Acoperirea vaccinală nu depăşeşte 40% la nicio grupă de vârstă. Unele restricţii sunt încă necesare

Astfel, potrivit INSP, după depăşirea unui vârf epidemic, situaţia Covid-19 urmează un trend descendent, în ultimele 60 de zile, consistent in toate grupele de vârstă. Acest lucru este ilustrat de toţi indicatorii urmăriţi – numărul de cazuri confirmate, numărul de decese, rata de pozitivitate si numărul de persoane internate in secţiile ATI. Media numărului de cazuri confirmate s-a stabilizat in jurul valorii de 40 cazuri/zi.

Dar în timp ce situaţia în Romania este stabilă, controlul epidemiei este îngreunat la nivel internaţional in bună măsură datoritî apariţiei unor noi variante de virus. Situaţia pare foarte gravă în mai multe ţări terţe din afara Europei, dar începe sa se înrăutăţească si in statele din zona Europei atât in contextul răspândirii variantei Delta cat si al renunţării la masurile de limitare