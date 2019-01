Gest impresionant al unui om de afaceri italian, în România. A amenajat un ambulatoriu pentru copii

Au început lucrările la singurul ambulatoriu de boli infecţioase pentru copii din Arad. Banii necesari, peste 100 de mii de euro, n-au venit de la autorităţi, ci de la un om de afaceri italian. De 20 de ani, bărbatul are o firmă de construcţii în ţara noastră, pe care a înfiinţat-o cu ajutorul muncitorilor români. A ales în acest fel să le mulţumească, scrie Digi24.

„Am lucrat cu ei, ne-am dezvoltat, cu ei a crescut firma noastră şi a ajuns la un nivel înalt. Am simţit că am o datorie în România şi am ajuns să plătesc datoriile mele”, spune Sergio Valsania om de afaceri.



În luna decembrie, Sergio Valsania a contactat ONG-ul care a reabilitat în doar un an alte 2 etaje ale secţiei de boli infecţioase. Noul ambulatoriu va fi amenajat în subsolul aceleiaşi clădiri, spaţiu nefolosit de peste 4 decenii.

„Ambulatoriul deserveşte nu numai oraşul Arad, ci tot judeţul Arad. Şi pentru că Timişoara şi Oradea nu au ambulatoriu pentru boli infecţioase, ambulatoriul nostru poate deservi şi această zonă”, afirmă Anamaria Nyeki preşedintele asociaţiei "Cetatea Voluntarilor Arad".



Compartimentul va avea 200 de metri pătraţi, cu 12 spaţii pentru internări, consultaţii sau alte proceduri medicale.