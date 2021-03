Gata cu transparenţa: Ministerul Sănătăţii nu a mai actualizat datele cu privire la testare

În schimb, judeţele unde testarea este mai amplă sunt cele care se încadrează în scenariul roşu, iar restricţiile sunt mai dure.

De trei zile însă, datele cu privire la evoluţia pandemiei (testele prelucrate în fiecare judeţ) şi cu privire la campania de vaccinare nu mai sunt actualizate. Ştefan Voinea, consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu, a scris pe Facebook că Ministerul Sănătăţii nu mai are acces pe portalul guvernamental data.gov.ro pentru a publica informaţiile despre vaccinare şi pandemie.

„În calitate de consilier onorific al ministrului Sănătăţii, coordonez activitatea de transparentizare cu privire la datele despre pandemie şi vaccinare. Pentru acest lucru am avut acces la Registrul Electronic Naţional de Vaccinări printr-un cont cu permisiuni limitate. Acest cont permite doar raportări şi nu oferă acces la date cu caracter personal. Am exportat datele pentru transparentizare pe pagina data.gov.ro, la solicitarea ministrului. Datele nu conţin informaţii cu caracter personal, secret sau confidenţial. De două zile, Ministerul Sănătăţii – România nu mai are acces la data.gov.ro pentru a publica în mod transparent informaţiile despre vaccinare şi pandemie. Aştept cu interes să înţeleg cu ce am greşit”, a scris Ştefan Voinea pe Facebook.

În replică, Florin Cîţu a declarat, ieri după-amiază, că nu ştie dacă Ministerul Sănătăţii mai are sau nu acces la platforma Data.Gov.ro/dataset/transparenta-COVID. „Nu ştiu dacă are sau nu are acces. Vă daţi seama, nu ştiam dacă are acces să publice, nici nu ştiu dacă are sau nu poate, eu am văzut din presă aceste lucruri”, a declarat premierul.

Ce arată datele

Profesorul de sănătate publică Răzvan Cherecheş afirmă că dacă într-un judeţ se testează mai puţin şi nu se iau măsurile adecvate la timp, asta afectează judeţele din jur.

„Toate persoanele care ajung să aibă nevoie de terapie intensivă din judeţele respective şi nu au acces din cauza faptului că sunt aglomerate secţii ATI, decesele respective sunt imputabile autorităţilor locale care nu se ocupă de testare”, a declarat pentru „Adevărul” Răzvan Cherecheş.

Topul judeţelor cu cele mai puţine teste prelucrate

Giurgiu – medie de 158 teste/zi în perioada 1-7 martie (incidenţă 1,96 la mie) Buzău – 180 (0,69) Covasna – 225 (0,98) Călăraşi – 242 (0,94) Harghita – 244 (0,72) Vrancea – 255 (1,00) Teleorman – 266 (1,43) Mehedinţi – 269 (1,23) Tulcea – 288 (1,04) Ialomiţa – 300 (1,12) Brăila – 300 (1,10) Caraş-Severin – 322 (1,03) Bistriţa-Năsăud – 347 (1,14) Dâmboviţa – 347 (1,69) Sălaj – 365 (2,46) Vaslui – 386 (1,09) Gorj – 421 (2,13) Olt – 452 (1,04) Botoşani – 515 (1,24) Neamţ – 527 (1,36)

Campioanele testărilor

La polul opus, în judeţele în care sunt centre universitare, se efectuează un număr mult mai mare de teste, dar şi incidenţa este mai ridicată: