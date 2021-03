Medicul Beatrice Mahler, despre tulpina britanică a SARS-CoV-2: Când cineva din familie o are, toţi ajung să fie infectaţi

"Pot să spun că presiunea, în ultimele zile, este mare nu doar pe partea de COVID, dar şi la pacientul cronic. Practic, toate paturile în acest moment în "Marius Nasta" - atât în zona COVID cât şi non-COVID - sunt ocupate. Este un număr mare de pacienţi care vin cu cancere pulmonare, cu cancere pulmonare depăşite şi cu tuberculoză forma extinsă. Trăim în aceste zile ceva ce anul trecut nu am întâlnit la camera de gardă. Era presiunea foarte mare pentru pacientul COVID, dar acum este şi pentru pacientul non-COVID şi acest lucru este deja un efect secundar al anului 2020, anul pandemie", a afirmat Mahler, citată de Agerpres.

Creşterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2 este pusă şi pe seama tulpinii britanice care se răspândeşte mai uşor.

"Cred că sunt mai mulţi factori care se asociază în acest moment. În primul rând, prezenţa tulpinii britanice, care are transmitere comunitară şi ştim că este contagioasă, duce la un număr mare de cazuri care apar secundar contactului intra-familiar. Din informaţiile care vin de la pacienţii care sunt la "Marius Nasta", în momentul în care unul din membrii familiei este bolnav întreaga familie ajunge să fie infectată. Un alt punct de vedere - probabil că lumea a obosit să respecte reguli. Este normal ca, după o perioadă în care am văzut şi am anunţat o scădere a numărului de cazuri şi ne-am bucurat cu toţii de această evoluţie a pandemiei în luna februarie, impunerea de noi restricţii şi de reguli duce la o limitare a respectărilor şi acest lucru este extrem de periculos pentru că transmiterea extrem de intensă a virusului face ca numărul de cazuri să crească", a mai spus medicul.