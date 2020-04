Deşeurile care provin de la centrele de carantină vor fi incinerate

"Am avut o corespondenţă cu Institutul de Sănătate Publică şi cu ANRSC şi în momentul de faţă am luat decizia - şi am trimis la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă - că acele deşeuri care provin de la centrele de carantină sunt deşeuri periculoase şi sunt incinerate. În această perioadă s-a transmis operatorilor de salubritate ca deşeurile ce provin de la populaţie să fie, evident, mult mai sigur transmise la ghenă sau la pubelă în doi saci pentru a reduce riscul ca operatorii care ridică gunoiul să fie infectaţi, în cazul în care va fi o problemă. În momentul de faţă, serviciul de salubrizare se desfăşoară în condiţii optime. Am transmis primăriilor, prin instituţiile prefecţilor din ţară, să asigure ridicarea gunoiului menajer în condiţii optime, astfel încât să reducem riscul răspândirii coronavirusului. Pentru deşeurile menajere provenite de la populaţie, altele decât cele care sunt colectate selectiv, să fie duse direct la groapă pentru a reduce riscul infectării în cazul în care ele intră în staţiile de sortare", a spus Alexe, arată agerpres.ro