De ce e special testul COVID românesc: Pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2 pot afla în ce stadiu al bolii se află

Astfel, indicatorii primiţi de medici permit stabilirea celui mai bun tratament pentru fiecare bolnav în parte. Specialiştii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Spitalul Clinic de Pneumoftziologie Iaşi şi echipa de cercetare-dezvoltare DDS Diagnostic care au lucrat la proiect spun că testul are precizie de 100%.





Foarte important, testul PCR este capabil să ofere rezultatul într-o oră şi jumătate, cu 30 de minute mai devreme decât până acum. „Noul test determină cu o precizie foarte bună chiar şi începtul sau finalul infecţiei, când cantităţile virale sunt foarte mici”, a explicat Gianina Dodi, cercetător al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, din Iaşi.

Marioara Avram: La început, nu ştiam nimic despre SARS-CoV-2

Povestea acestor teste a început anul trecut, odată cu o discuţie de proiecte iniţiată de Ministerul Cercetării. Dr. Marioara Avram, fizician, cercetător ştiinţific principal la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Microtehnologii – IMT Bucureşti, spune că, iniţial, nu ştia nimic despre SARS-CoV-2. „Ştiam foarte puţine despre acest virus. Nimeni nu ştia la acea vreme mare lucru. Eu coordonez un laborator de micro şi nano-fluidică. De la noi din institut, la acest proiect, au lucrat 11 cercetători. Atunci am căutat să-mi formez un consorţiu care să acopere cât mai mult tematica proiectului. De la Iaşi au fost implicaţi Spitalul «Sfânta Paraschiva», UMF Iaşi cu CEMEX şi Spitalul de Pneumologie”, a explicat cercetătoarea.





A ales spitale doar din Iaşi pentru că acolo se recoltau şi lucrau probele şi era mai simplu să colaboreze. „Ne-a fost mai uşor să ne deplasăm de câteva ori de la Bucureşti acolo şi să comparăm datele pe care le obţineam noi cu testele pe care le făceau ei. Cam aşa a decurs colaborarea. Spitalul de Boli Infecţioase a testat diverse scheme de tratament pe un anumit număr de bolnavi – 100, anul trecut, anul acesta am înţeles că vor fi mai mulţi, dar îi vor alege pe cei cu varianta Delta – UMF a făcut testarea, iar noi, la Bucureşti, am dezvoltat 4 dispozitive în paralel. Pentru că, iniţial, am zis că vom face o miniaturizare a PCR-ului, dar apoi ne-am dat seama că PCR-ul cu care testau ei dădea multe rezultate fals pozitive. Ne-am tot întrebat de ce? Am constatat că se cumpărau anumiţi primeri (bucăţi de ADN monocatenar, perechi care sunt special concepute sintetic pentru a determina ADN polimeraza să iniţieze amplificarea segmentului de ADN dorit) din China şi Coreea, probabil pentru că erau mai iefitini. Dar, dacă aceşti primeri nu sunt potriviţi pentru virusul de la noi, pot da rezultate false”, mai spune cercetătoarea.





Pentru designul de primeri s-a lucrat cu o firmă din Germania: „Cu ajutorul lor am obţinut nişte rezultate foarte bune, în sensul că pe 17 probe pozitive de la UMF Iaşi noi am obţinut doar 7 pozitive. Cele negative au rămas negative. Aceasta a însemnat o identificare mult mai bună a variantei de virus de la noi”, explică Avram.





După obţinerea testelor PCR, cercetarea a continuat pe încă trei dispozitive, mai spune Marioara Avram. Unul dintre ele care a fost adus în faza finală de laborator este un test care poate detecta virusul din salivă cu foarte mare acurateţe, în primele cinci zile de la contaminare, mai spune cercetătoarea. Dar, dacă testele PCR sunt în piaţă deja, cele de salivă trebuie să parcurgă un drum destul de lung până la primirea tuturor acreditărilor.

Monitorizarea infecţiei

La rândul ei, Dana Stan, coordonator al echipei de cercetare, arată că unul dintre atuurile noului test este faptul că arată şi cantitatea de virus din organism. „Noi avem şi o serie de calibratori şi nu arată doar prezenţa sau lipsa virusului, ci şi cantitatea de virus, şi asta ajută foarte mult medicii pentru că pot monitoriza evoluţia stadiului infecţios al pacientului. Este un kit robust, testat pe o gamă largă de echipamente de RT-PCR aflate pe piaţă, un produs competitiv cu cele similare de pe piaţa internaţională”, a precizat Dana Stan.





În plus, trusa multiplex RT-PCR identifică toate variantele de virus, inclusiv cele emergente în anul 2021. Concret, testul detectează simultan 3 gene: 2 gene înalt conservate ale virusului SARS-CoV-2 şi o genă de control intern, pentru verificarea calităţii probei şi a metodei de prelevare. De asemenea, trusa conţine şi o schemă de interpretare a rezultatelor. Preţul unui kit cu 50 de teste porneşte de la 300 de euro, apropiat de cel al unui test RT-PCR normal, iar produsul va fi prezentat la cel mai mare târg internaţional medical, din Düsseldorf, Germania. Până acum, în Europa, astfel de teste au mai dezvoltat Franţa, Germania şi Finlanda.

Medicii din linia întâi văd beneficiile noului test

Potrivit dr. Emanoil Ceauşu, medic primar de boli infecţioase la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Bucureşti, trusa multiplex RT-PCR dezvoltată de experţii români are mai multe atuuri şi va uşura şi eficientiza munca medicilor români, şi nu numai, care tratează bolnavii de COVID-19. „În primul rând, testarea este mult mai rapidă, iar rezultatul vine mult mai repede, fapt care permite începerea tratamentului la cei descoperiţi pozitivi infecţia cu SARS-CoV-2. Apoi, sensibilitatea este foarte mare, iar rezultatele eronate, fals pozitiv sau fals negativ, care au creat mari probleme în timp, sunt aproape excluse”, susţine Emanoil Ceauşu.





Medicul susţine, însă, că poate cea mai importantă caracteristică a acestui test este că indică cu precizie cantitatea virală a fiecărui pacient în parte. „Astfel ştim nu numai că este infectat, ci aflăm şi cât de dezvoltată este boala. Cu ajutorul acestui indicator al cantităţii virale se poate personaliza tratamentul pentru fiecare pacient. Mai exact, se evită, de exemplu, situaţia de a «bombarda» un pacient cu unele medicamente mai puternice, care au toxicitatea lor, dacă acesta are în organism o cantitate virală mică. Sau, din contră, putem observa că unui pacient nu-i scade în timpul tratamentului cantitatea virală şi putem creşte doza de medicamente sau putem adopta o altă conduită terapeutică, mai puternică. Ca o concluzie, acest multiplex RT-PCR aduce beneficii reale în lupta pentru combaterea COVID-19, este un pas mare înainte”, a precizat Emanoil Ceauşu.