Cum se face, pas cu pas, înscrierea pe lista de aşteptare pentru vaccinarea anti-COVID-19

Totuşi, dacă apar unele probleme, site-ul de programare poate fi accesat apăsând de câteva ori tasta F5 (Refresh) a computerului. Dacă în primă fază aplicaţia a fost greu de accesat din cauza traficului foarte mare, marţi dimineaţă situaţia era ameliorată, iar platformase deschidea aproape instantaneu.

Înscrierea pe lista de aşteptare prin platforma STS se face în câţiva paşi simpli:

1. Trebuie să-ţi faci un cont pe platforma de programare

2. Dai click pe butonul „lista de aşteptare”

3. Alegi centrul la care vrei să te vaccinezi. Ar fi bine să ai câteva pregătite înainte, un minim de cinci, pentru că este posibil ca centru cel mai apropiat să nu aibă locuri disponibile. Foarte important, nu este obligatoriu să vă înscrieţi la un centru din judeţul de domiciliu. În funcţie de disponibilitatea de deplasare puteţi alege orice judeţ din ţară.

4. Îţi validezi alegerea, printr-un click pe butonul de salvare a acesteia.

„După validare se va afişa un mesaj cu poziţia de pe listă, adică numărul de persoane înscrise şi programate înaintea ta şi o estimare a timpului de aşteptare până când îţi vine rândul”, arată Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în ghidul dat publicităţii. În realitate însă timpul de aşteptare nu este anunţat după validarea înscrierii.





Poziţia pe lista de aşteptare nu e fixă. O persoană din etapa a treia ar putea fi împinsă mai jos, în cazul în care la acel centru se înscriu persoane din etapa a 2-a, iar timpul de aşteptare ar putea să se prelungească. Dar există posibilitatea şi de avansare pe listă, dacă mai multe persoane care nu vin la programare sau dacă renunţă la aceasta între timp.

După ce s-a finalizat operaţiunea de înscriere pe lista de aşteptare trebuie să aşteptaţi să fiţi notificaţi. Aceasta se va face în funcţie de categoriile de vaccinare stabilite ca prioritare, conform Strategiei naţionale de vaccinare, şi ordinea cronologică de înscriere, după cum urmează:

• persoanele din categoria 2a (populaţia de risc), cu vârsta peste 65 de ani sau cu boli cronice;

• persoanele din categoria 2b (lucrători din domenii esenţiale);

• persoanele eligibile pentru etapa a III-a de vaccinare (populaţia generală).

Mai exact, fiecare centru de vaccinare va dispune de locuri atât pentru categoriile vulnerabile şi angajaţii din domenii esenţiale, cât şi pentru populaţia generală, iar ordinea alocării programărilor la vaccinare se va realiza în funcţie de gradul de ocupare a locurilor de către categoriile prioritare înscrise pe listele centrului respectiv.

După ce a fost notificat prin SMS sau poşta electronică, beneficiarul are 24 de ore pentru a confirma pe platforma vaccinare-covid.gov.ro programarea efectivă pentru imunizare, într-o anumită zi şi la o anumită oră. Persoana care nu confirmă prin programare locul disponibil în termen de 24 de ore de la primirea notificării, va mai primi încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, beneficiarul rămâne pe lista de aşteptare, însă va pierde poziţia ocupată iniţial.

În fine, beneficiarii care nu pot face programarea pe platformă, mai pot opta pentru programarea prin call center, la numărul 021.414.44.25. În acest caz, atunci când va apărea un loc liber la centrul de vaccinare unde s-a înscris, beneficiarul va fi programat la vaccinare în ziua şi în intervalul orar disponibil pentru administrarea vaccinului. Aceste persoane vor fi notificate telefonic şi nu este necesar să confirme programarea pe platforma STS pentru că aceasta va fi realizată de operatorul de call center.

3.657 de rezervări pe minut

De luni la prânz şi până marţi la ora 10.30, 47.000 persoane s-au programat la vaccinare, iar peste 425.000 de persoane s-au înscris pe listele de aşteptare pentru a fi notificate atunci când vor fi locuri disponibile, a anunţat Comitetul de coordonare a vaccinării.

Potrivit datelor furnizate CNCAV de către STS, în cursul zilei de luni, ritmul de înscriere pe listele de aşteptare a crescut de la 322 rezervări/minut în intervalul 09.00-10.00, la 1.243 rezervări/minut între orele 11.00-13.00, ajungând la un maximum de 3.657 rezervări/minut între orele 13:00-15:00.

Suplimentarea centrelor de vaccinare

Începând de luni, 15 martie, centrele de vaccinare organizate de MApN sunt deschise accesului public prin Platforma naţională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 şi prin apelarea call-center-urilor gestionate de MApN la numărul unic 021.414.44.25. Mai mult, în perioada următoare, după parcurgerea tuturor etapelor organizatorice, numărul de centre de vaccinare va creşte de la 58 câte sunt organizate în prezent, la 92 centre în toată ţara, a anunţat MApN.

În acelaşi timp, tot de luni au fost înfiinţate încă 60 de linii telefonice pentru call-center-urile gestionate în totalitate de personalul MApN, destinate programării telefonice a populaţiei la vaccinare, ajungându-se la un total de 600 de linii deschise.

Adeverinţa de vaccinare certifică electronic imunizarea

După realizarea fiecărei doze de vaccin beneficiarii primesc câte o adeverinţă care certifică inoculările. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a explicat că adeverinţa de vaccinare are o semnătură electronică prin care se pot face verificări, dacă persoana care prezintă acest document într-adevăr s-a vaccinat împotriva COVID-19. Momentan, această adeverinţă este folosită în scop medical.

„Am întrebat colegii dacă are cod QR, dar, de fapt, are o semnătură electronică, deci ea este verificabilă, asta e clar şi am întrebat chiar colegii de la INSP şi au confirmat că această hârtie unde există un număr foarte lung acolo este ca şi o formă de semnătură electronică a acestei hârtii care arată clar cine, cum şi unde este vaccinat. Deci da, este verificabilă această adeverinţă”, a declarat Raed Arafat la Digi24, luni seara.

Secretarul de stat a adăugat că această adeverinţă de vaccinare este folosită pentru a scuti persoana care o deţine, să intre în carantină, la intrarea în ţară. „Noi o folosim acum la îmbarcarea în avioane sau când intri în România să nu fii carantinat, deci este un scop medical. Noi nu o folosim ca să intri la cinematograf, să de duci cu ea la restaurant şi aşa mai departe. Să nu ajungem la faza de a discrimina populaţia. Dar pe linie medicală, adeverinţa te scuteşte de carantină şi este un lucru normal. Aşa cum nu carantinăm persoanele care s-au îmbolnăvit în ultimele 90 de zile, dar nu în ultimele 14 zile, fără să fie vaccinate. Astea sunt nişte reguli medicale care să pună oamenii la eforturi nejustificate”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a precizat că în unele cazuri, adeverinţa de vaccinare trebuie însoţită de un test negativ de COVID-19. „Dacă ai certificat de vaccinare se poate cere testul pentru că s-a divedit că poţi fi purtător, poţi fi infectat, dar asimptomatic. Faptul că eşti vaccinat limitează şansa de a te infecta, dar nu o anulează. Testul s-a cerut uneori comun cu certificatul de vaccinare”, a declarat secretarul de stat.