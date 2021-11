Cum blochează statul vaccinarea copiilor împotriva unor forme de cancer

România este ţara tuturor paradoxurilor. În timp ce statul face eforturi să controleze pandemia de COVID-19 prin vaccinare gratuită şi mulţi români spun nu, alţii se luptă cu acelaşi stat să obţină vaccinul împotriva HPV (Virusul papiloma uman) pentru a-şi imuniza copiii contra mai multor forme de cancer. 40.000 de părinţi acuză reprezentanţii Ministerului Sănătăţii de intoxicare a opiniei publice cu declaraţii mincinoase.

Vaccinul este, dar lipseşte

Astfel, dozele de vaccin HPV anunţate de Ministerul Sănătăţii că ar fi disponibile pentru imunizare, în fapt, sunt deja arvunite, iar părinţii care merg cu copiii de mână la cabinetul medicului de familie pentru imunizarea cu prima doză se lovesc de lipsa serului. „Trebuie să înţelegeţi că cele 40.000 de doze care există în cabinete din care ministerul spune că nu s-au administrat decât 12.000 SUNT REZERVATE deja pentru copiii cărora li s-au administrat cele 12.000! Pentru cine nu ştie, şi ne îndoim că ministerul care coordonează acest program nu ar şti, că să îţi protejezi copilul de HPV prin vaccinare trebuie să îi administrezi minimum 2 doze de vaccin dacă are sub 14 ani şi 3 doze de vaccin dacă are peste 14 ani! Deci, sigur, tehnic, mai există 28.000 de doze în cabinete, dar medicii le-au rezervat pentru copiii care au primit prima doză şi cărora trebuie să le mai administreze şi rapelurile pentru că dacă nu o fac – dacă folosesc rapelurile acestor copii că să îi vaccineze pe alţii – îi lasă pe primii fără schemă încheiată şi deci neprotejaţi”, a explicat Ana Măiţă, şefa Asociaţiei Mame pentru Mame.

Mai mult decât atât, li s-a comunicat părinţilor că vaccinurile nici n-or să vină pentru că banii alocaţi pentru ele au fost deja cheltuiţi pe altceva.





„Am fost doar recuzită electorală?“

Reprezentanţii părinţilor îl întreabă pe ministrul Sănătăţii dacă oamenii au fost folosiţi „pe post de recuzită electorală”, iar când scenariul politic s-a schimbat, „ne-aţi dat la o parte cu tot cu copii?”. „Uitaţi-vă în jur. Vedeţi ce înseamnă ca oamenii să îşi piardă şi ultima fărâmă de încredere că statul le vrea binele? Uitaţi-vă cât de aprig se opun românii vaccinării, un gest care le poate salva sănătatea şi viaţa. Vedeţi consecinţele şi vă sperie, cu certitudine, aşa cum sperie întreaga Europă”, mai spun reprezentanţii părinţilor.







Aceştia adaugă că dacă se doreşte ca oamenii să aibă încredere în stat şi că „ne vrea binele, să se arate că sunt de cuvânt şi dau vaccinurile HPV pentru copii, exact aşa cum s-a promis cu nici o lună în urmă”.





Recent, peste 10 organizaţii nonguvernamentale au adresat Ministerului Sănătăţii o scrisoare deschisă în care semnalau lipsa vaccinului şi cereau statului să se achite de obligaţiile asumate.

Imunizarea anti-HPV reduce rata de infecţie

Studiile arată că imunizarea anti-HPV scade rata de incidenţă a diferitelor forme de cancer, mai ales a celui cervical. O cercetare recentă efectuată în Marea Britanie arată că adolescentele vaccinate au avut un risc subtanţial mai scăzut de a face cancer de col uterin în timpul vieţii adulte.





Astfel, când femeile vaccinate au ajuns la vârsta de 20 de ani, cele care făcuseră seria de injecţii între 12 şi 13 ani aveau o rată de cancer de col uterin cu 87% mai mică decât femeile nevaccinate care fuseseră supuse unui screening pentru această afecţiune malignă. Totodată, ratele de afecţiuni precanceroase au fost reduse cu 97% atunci când vaccinurile au fost administrate la aceleaşi vârste. Aceste rezultate „ar trebui să îi liniştească foarte mult pe cei care încă ezită cu privire la beneficiile vaccinării împotriva HPV“, scriu autorii studiului publicat în revista medicală „Lancet“.





În top la cancerul de col uterin

România se află pe al doilea loc din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte incidenţa cancerului de col uterin – 19,5/100.000 de locuitori, după Bulgaria, dar pe primul loc în ceea ce priveşte mortalitatea – 8,9/100.000, aceasta fiind, de altfel, cea mai ridicată rată a mortalităţii din întreaga regiune. Infecţia cu tulpini oncogene de HPV este responsabilă pentru apariţia a 5 tipuri de cancer, dintre care 100% din cazurile de cancer cervical, a 88% din totalul cazurilor de cancer anal, a 70% din cazurile de cancer vaginal, a 50% din cazurile de cancer penian şi a 43% din cazurile de cancer vulvar.

3.308 românce sunt diagnosticate anual cu cancer cervical, iar peste 1.700 mor în fiecare an din această cauză. În septembrie, vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă până la 18 ani pentru fete