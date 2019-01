Concluzie şocantă în cazul copilului mort la Sanador: un vas de sânge a fost înţepat în timpul operaţiei

Cauza morţii este aşadar hemoragie internă, iar medicii spitalului nu au intervenit în multele ore trecute de la încheierea operaţiei până la deces, scrie digi24.



Ştefan, care nu împlinise încă 2 ani, a murit la sfârşitul lunii octombrie, într-un spital privat Sanador, din Capitală, la câteva ore după după ce fusese operat de hernie inghinală.



Andreea Duţă, mama băiatului mort: „După operaţie, era foarte somnolent şi am tot solicitat cadrele medicale să vadă despre ce e vorba. Ni s-a spus că e normal. N-a stat în terapie decât o jumătate de oră. Am coborât în secţie, am monitorizat noi, părinţii, îngrijoraţi, iar la un moment dat, i s-a făcut rău”.



Femeia a sunat la 112, spune că nu mai avea încredere în asistentele pe care le rugase toată ziua să aibă grijă de copilul ei. Echipajul salvării care a intervenit n-a mai putut face nimic pentru băieţel.