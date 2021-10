Cod Roşu în spitale. "S-a dat un Ordin absurd de la Palatul Victoria: «Suplimentaţi necondiţionat paturile de ATI!». Pe ce infrastructură?"

Asaltul COVID-19 a transformat spitalele într-un iad pentru pacienţi, dar şi pentru medici, asistenţi şi infirmieri. Pe lângă lupta cu boala, personalul medical şi aşa epuizat după peste un an şi jumătate de pandemie stă acum şi cu teama că secţiile ATI în care lucrează pot sări în aer în orice moment.

Într-o asemenea situaţie se află şi Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeş“ din Timişoara, care a cerut ISU Timiş să aloce un echipaj de pompieri care să stea cu un post fix în curtea instituţiei, până trece valul 4 al pandemiei.





„Nu am avut încă probleme, dar ţinând cont că se pică rând pe rând, ne este frică să nu «ne vină rândul», să zicem aşa. Abia ieri am trimis hârtia, aşteptăm răspuns, ei vor să ne ajute, dar probabil au nevoie de aprobare”, a declarat managerul spitalului. Medicul a recurs la acest gest după incendiul de la secţia ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa, unde opt oameni şi-au pierdut viaţa. Clădirea spitalului de la Timişoara este una veche. „E din 1940 şi nu are autorizaţie la incendiu”, spune managerul. „Am triplat numărul de extinctoare şi personalul este instruit în mod permanent, dar pe clădire nu avem autorizaţie. Aşa că am solicitat timp de o lună, o lună şi jumătate, până creşte această presiune enormă, un echipaj mediu, o autospecială de volum mai redus de la ISU, dar care să fie totuşi în incinta spitalului în caz de, Doamne-fereşte, ceva. În aceste cazuri pe care nu ni le dorim, fiecare secundă contează”, a declarat Cristian Oancea.

În această vară, o echipă de voluntari de la Universitatea Politehnica a verificat instalaţia clădirii şi a spus că aceasta este suprasolicitată, dar şi că sunt căderi mari de tensiune. Toate, spune managerul, de la echipamentele aduse pentru a îngriji bolnavii COVID.





„Am triplat numărul de echipamente, avem două stocatoare de oxigen cumulativ în jur de 18-20.000 de metri cubi de oxigen lichid. Tot e plin la noi, plină Terapia, plin la Covid, plin la non-Covid, lucrăm ca la fabrică. 93-94% sunt nevaccinaţi, din formele severe peste 96% nevaccinate, vaccinaţii cu comorbidităţi, dar sunt comorbidităţi pe care Covidul le destabilizează şi atunci trebuie compensaţi”, a explicat Oancea. Spitalul din Timişoara are 120 de paturi dedicate bolnavilor de COVID-19, toate ocupate. Dintre acestea, 12 sunt la Terapie Intensivă, unde sunt internaţi pacienţi cu forme severe.

Sindicate: Avem instalaţii suprasolicitate care stau să crape

Marius Sepi, preşedinte executiv al Federaţiei Sănătatea din România, spune că pericolul unor tragedii precum cele din Piatra Neamţ, Bucureşti sau, mai recent, Constanţa este unul real şi vine din mai multe direcţii. „În primul rând, cu ceva timp în urmă s-a dat un ordin absurd de la Palatul Victoria: «Suplimentaţi necondiţionat paturile de ATI!». Păi pe ce infrastructură? Nimeni nu s-a întrebat asta! Şi oamenii au montat astfel de paturi pe ce aveau, pe vechea infrastructură, care poate are în unele cazuri zeci de ani.

Oamenii sunt surmenaţi. Oboseala fizică şi psihică se face simţită la cei care se ocupă de zonele COVID-19 şi lucrurile dau din rău în mai rău. Dacă în mod normal un asistent dintr-o secţie ATI COVID-19 ar fi normal să îngrijească 3, cel mult 4 pacienţi, acum are în vedere 8 sau chiar mai mulţi. Marius Sepi preşedinte executiv al Federaţiei Sănătatea din România

În plus, chiar şi în spitalele în care avem instalaţii refăcute mai recent, în general lucrările s-au realizat cu materiale de proastă calitate, deci şi în acest caz avem tot un pericol real. Drept urmare, acum avem instalaţii de alimentare cu energie sau oxigen suprasolicitate care stau să crape în orice moment. Cu urmările tragice cunoscute. Dacă nu se face ceva, aceste filme tragice le vom tot vedea, dar din păcate nu în reluare. Repet, în mod sigur vom mai avea tragedii la secţiile ATI dacă nu se face ceva”, a precizat pentru „Adevărul” Marius Sepi.

Trataţi pe hol

Cazul Spitalului „Victor Babeş“ din Timişoara care este supraaglomerat de pacienţi COVID-19 nu este singular. Şi medicul-şef UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a vorbit despre dramele de la Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul „Sfântul Spiridon”. „11 pacienţi Covid şi doi pacienţi non-Covid sunt conectaţi la ventilatoare. Alţi doi pacienţi, unul cu Covid şi celălalt non-Covid ar trebui ventilaţi mecanic. Din păcate, primesc doar oxigen”, a afirmat medicul Diana Cimpoeşu. Totodată, în UPU au fost aduse paturi suplimentare, din cauza afluxului mare de bolnavi. „Este o fărâmă din imaginea Covid-19. Cea mai mare teamă este că va mai veni un pacient care trebuie ventilat mecanic şi nu mai avem ventilatoare. Cred că teama asta ar trebui să o aibă şi cei care nu s-au vaccinat încă. Şi cei care nu poartă mască”, a declarat medicul-şef UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu.

La Spitalul de Pneumoftiziologie din Iaşi, în cursul serii de marţi, pacienţii cu Covid au fost nevoiţi să aştepte pe holuri, întrucât nu mai era niciun pat liber. „Aseară (marţi seară – n.red.) am avut pacienţi pe hol care nu mai aveau loc. Au aşteptat pur şi simplu să se elibereze un pat. Au fost îngrijiţi foarte bine, dar asta arată cum lucrăm acum. Este cel mai îngrozitor scenariu. Situaţia este extrem de gravă, toate cazurile sunt fără vaccin”, a declarat medicul Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi.

Dacă nu ştiţi cum arată iadul, mergeţi în UPU şi o să-l vedeţi

Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara a transmis un mesaj în care vorbeşte despre dimensiunea valului patru: „Dacă nu ştiţi cum arată iadul, mergeţi în UPU şi o să-l vedeţi. Totul este blocat, tot ce poţi să vezi sunt măşti şi butelii de oxigen”. Medicul a rămas marcat de imaginea unui cuplu care împărţea aceeaşi mască de oxigen. „După garda de ieri, am rămas cu o amintire pe care nu am cum să o uit prea curând… Este imaginea unui cuplu aflat în UPU, care împărţea aceeaşi mască de oxigen”, a scris medicul Amin Zahra pe Facebook.

Acesta afirmă că totul este blocat, tot ce poţi să vezi sunt măşti şi butelii de oxigen. „Dacă prin tot haosul acela reuşeşti să ai contact vizual cu un coleg, tot ce poţi să citeşti în ochii lui este pe lângă oboseala tot mai accentuată, neputinţa! Încă nu este târziu să ne daţi şi voi o mână de ajutor”, a mai transmis medicul. Acesta face un apel la vaccinare: „Dacă ţii la sănătatea ta şi vreţi să scăpăm din acest iad, în care ne aflăm cu toţii, uite ce trebuie să faci. Îţi faci un test rapid sau PCR şi te asiguri că nu ai simptome, că eşti negativ după care îţi faci şi o programare la un centru de vaccinare şi încerci să intri în contact cu cât mai puţine persoane”, a precizat medicul.