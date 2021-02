Ce spune Arafat despre organizarea marilor festivaluri de muzică din 2021: „A ieşit unul să comenteze că Arafat nu se pricepe la industrie, doar la medicină”

Arafat a declarat duminică seara, la Antena 3, că unii organizatori de festivaluri au început să anunţe vânzarea biletelor pentru evenimentele din acest an în condiţiile în care autorităţile nu ştiu cum va evolua situaţia epidemiologică până la vară când sunt programate evenimentele muzicale.

„S-a supărat pe mine cineva că am zis, atenţie că nu e sigur că veţi putea organiza concerte cu zeci de mii de oameni şi imediat a ieşit unul să comenteze de la Cluj că Arafat nu se pricepe la industrie, mă pricep mai mult la medicină, aşa este, e adevărat. Au început să anunţe de vânzare de bilete, noi nici nu ştim cum o să fie la vară şi o să ajungem la faza în care din nou o să iasă discuţii, scandal, cine îi despăgubeşte pe cei care au cumpărat biletele, cine o să facă asta...(...) Ei trebuie să anunţe oamenii că e pe riscul lor”, a afirmat Arafat.

El a precizat că până la vară se poate ajunge la o creştere din punct de vedere a situaţiei epidemiologice.

„Nimeni nu poate să dea un răspuns concret acum şi răspunsul o să fie cum evoluăm. Noi nu ştim cum evoluăm, s-ar putea să ne trezim cu o creştere şi cu un vârf nou, nu ştie nimeni. Riscul se asumă. Noi trebuia să fim corecţi şi să spunem atenţie şi asta este. (...) La festivaluri mari dacă vinzi 10, 20, 50, 100 de mii de bilete şi ne trezim că nu putem să organizăm festivalul cu 300 de mii de oameni în câteva zile”, a mai transmis şeful DSU.

Acesta consideră că cine decide organizarea acestor festivaluri trebuie să îşi asume şi faptul că acestea nu se vor putea desfăşura.

„Nimeni nu poate să garanteze că astfel de festival poate să aibă...eu sper, dar nici măcar procente nu putem să dăm. Dacă întrebaţi colegii de la INSP, colegii de oriunde despre aşa ceva o să spună că e prea devreme, nu pot să vă spun nimic. Cine decide îşi asumă acest lucru, nu ai cum să îmi noi o facem şi apoi să începem să ne certăm cu o lună înainte că voi de ce nu ne lăsaţi. Sunt două, trei, patru festivaluri care se fac pe an, care la acest moment încă nu ştim dacă vor putea să se ţină, nu pentru că avem ceva cu festivalurile, dar pentru că este probabil că nu vom putea să permite un număr mai mare decât 100 de oameni sau 150 sau 50 să desfăşoare o activitate împreună. Asta e problema”, a mai spus Arafat.

Directorul de comunicare al festivalurilor Neversea şi Untold, Edy Chereji, a scris pe pagina sa de Facebook, că este îngrijorat de aceste afirmaţii şi că întregul lanţ al industriei de evenimente ar fi afectat de încă un an de pauză, precizând faptul că nici măcar nu se încearcă găsirea unor soluţii.

„Am fost tot timpul un partener al autorităţilor, am respectat şi am îndrumat oamenii să respecte toate măsurile în toată această perioadă. Am fost şi suntem de bună credinţă! Dar în acelaşi timp nici nu mi se pare normal ca dumnealui să nu arate nici un interes în exerciţiul de a gândi un plan de măsuri care să ne permită repornirea în vara acestui an! Măcar să încercăm acest exerciţiu! Suntem în aceeaşi situaţie de 11 luni! Nu avem voie să ne desfăşurăm activitatea, dar şi mai trist chiar nu există nici o evoluţie în găsirea unor soluţii pentru restartarea sectorului cultural?!?”, a precizat Edy Chereji.

Organizatorii festivaluilor Neversea şi Untold au anunţat organizarea acestora în această vară, în luna iulie fiind programat evenimentul muzical de la Constanţa şi în august, cel de la Cluj-Napoca.