Când va fi livrată prima tranşă de vaccin antigripal

„Antigripalul va veni la începutul lunii septembrie, prima tranşă, în luna octombrie a doua tranşă. Eu sper să putem acoperi, dar acestea sunt date certe de livrare. Acum eu am un contract în faţă, o dată certă de livrare, teoretic, n-ar trebui să fie întârzieri. Dacă va fi şi va fi din vina cuiva, voi ieşi public s-o spun. Deşi e de nedorit, pentru că din punctul meu de vedere acea companie nu mai are ce căuta în ţară, sunt chestiuni semnate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Potrivit oficialului, alte vaccinuri precum ROR, Hexacima şi antihepatitic se află în prezent la direcţiile de sănătate publică.

„La ROR am avut o sincopă, în care n-am avut două săptămâni, la medicii de familie. Pe ţară, erau în jur de 18.000 de doze, stoc. Era foarte greu să repartizezi. De ce? Pentru că la el au fost două contestaţii. Până la urmă procedurile modificându-se, acum sper să nu mai avem surpriza aceasta. Dar au fost două companii, când a contestat una, n-a contestat cealaltă şi viceversa”, a mai spus ministrul Sănătăţii, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte aspectele referitoare la vaccinare, ele sunt analizate de o echipă de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.