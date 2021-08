Beatrice Mahler: Imunitatea de masă nu este în acest moment o variantă care să ne aducă linişte

Dr. Beatrice Mahler a plecat de la exemplul pandemiei de gripă spaniolă din 1918, când imunitatea de grup (masă) a dat rezultate. de data aceasta, spune specialistul, în faţa tulpinii Delta, imunitatea de grup nu ne oferă linişte.

„Acea linişte pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care ştiam că 70 la sută din persoane - fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate - este liniştitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă linişte, pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care îşi modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai uşor alte persoane, dar are şi capacitatea de a-şi masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinaţi.

Prin urmare, lucrurile sunt puţin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale şi al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om”, a spus Beatrice Mahler, la Digi24.



România are, deocamdată, o incidenţă scăzută a cazurilor de ămbolnăvire, în comparaţie cu ţările învecinate. Beatrice Mahler are şi o recomandare pentru persoanele care sunt nevoite să meargă în zone aglomerate: „existenţa unei doze de anticorpi care să-i protejeze de o eventuală infectare, pentru că astfel de situaţii, chiar dacă vorbim de mediul exterior, de locuri care în acest moment nu prevăd masca, în condiţiile în care varianta Delta există la una dintre persoanele aflate în zona respectivă, ea poate să fie luată extrem de uşor, pentru că are un risc crescut de contagiune”.

Managerul Institutului „Marius Nasta” din Bucureşti a vorbit şi despre faptul că de la o săptămână la alta numărul cazurilor de infectare creşte, iar ţările din jurul României tind să intre din zona galbenă în cea roşie. Sunt ţări care au un procent de vaccinare mai mare ca al nostru, ţări care acum impun noi restricţii.



„Probabil vom ajunge şi noi în toamnă (să impunem noi restricţii n.red.), ţinând cont de faptul că urmează cu certitudine foarte mare ca numărul de infectări să crească şi în România, deoarece statistic vedem că lucrurile o iau în acea direcţie”, a mai spus Beatrice Mahler.





