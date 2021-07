Avertisment: Aproape jumătate dintre românii care au avut COVID-19 se pot reinfecta cu tulpina indiană

Şeful Comitetului Naţional pentru Coordonarea Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă, atrage atenţia că la acest moment nu se pune problema dacă Valul 4 va veni sau nu, ci când anume şi cât de amplu va fi.

Medicul militar a arătat că România este încă departe de pragul de imunizare în grup de 60% din populaţie, astfel că numărul de cazuri va creşte, iar unii români se vor reinfecta.

Până la 5 din 10 români, în pericol

„Imunitatea cumulată prin vaccin şi prin boală este în România undeva la 40%-45%, poate chiar mai mult în anumite regiuni ale ţării. Pentru varianta Delta, din păcate, varianta imunizării prin trecerea prin boală nu oferă suficientă protecţie. Între 20% şi 50% dintre persoane (n.r. - care s-au vindecat de COVID-19) au risc să se reinfecteze, din datele disponibile în acest moment. Şi atunci este cât se poate de clar că cu cât rata de vaccinare este mai redusă, cu atât viteza de propagare a acestei noi variante virale în rândul populaţiei este mai mare, adică se va transmite cu uşurinţă în rândul populaţiei nevaccinate”, a declarat medicul militar.

Iminenţa Valului 4 – spune şeful CNCAV – se observă prin raportare la creşterea numărului de cazuri din Europa şi din lume, unele ţări fiind campioane la vaccinare, cum sunt Marea Britanie şi Israelul.

„Toată discuţia asupra valului 4 nu este dacă vine, este când, cum vine şi care va fi amploarea lui. Mi-aş dori să ne înşelăm cu toţii. În toată această pandemie ne-am dorit ca predicţiile să nu se adeverească. Ne uităm la caracteristicile virusologice pe care această variantă le are, ne uităm în Rusia, în India, în Africa de Sud, în Marea Britanie, dar ne uităm că a cresut numărul de cazuri şi în ţările europene: Spania, Portugalia, Franţa, Danemarca, Olanda, Italia, Grecia”, a arătat dr. Valeriu Gheorghiţă.

Mutaţiile, un pericol permanent

Şeful CNCAV a explicat că atunci când avem de-a face cu un număr important de cazuri, probabilitatea de a se acumula mutaţii în permanenţă la aceste tulpini virale este crescută.

„Sigur că majoritatea mutaţiilor nu au impact asupra a cum se comportă virusul, dar pot să apară mutaţii în viitor care cresc agresivitatea, cresc virulenţa, şi atunci în urma infecţiei avem probabilitate mai mare să dezvoltăm forme mai grave de boală. Până la acest moment, toate variantele virale pe care le avem în circulaţie se caracterizează printr-o creştere a contagiozităţii. Un alt element pe care pot să îl facă aceste mutaţii e să crească rezistenţa virusului la vaccinare. Într-o populaţie virală supravieţuieşte şi devine dominantă varianta cea mai adaptată: cea care are capacitatea să se înmulţească cel mai uşor, care are capacitatea să se transmită cel mai uşor şi cea care nu mai este suficient de bine acoperită de anticorpi (obţinuţi fie prin boală, fie prin vaccinare). Tulpina Delta are, din păcate, toate aceste avantaje”, a conchis Valeriu Gheorghiţă.