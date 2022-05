Au apărut primele focare de variola maimuţei. Mai multe ţări au început vaccinarea cetăţenilor

Experţii avertizează că riscurile pentru sănătate cresc semnificativ în cazul grupurilor vulnerabile, care suferă de boli severe, atunci când vorbim despre variola maimuţei.

„Riscul pentru sănătatea publică ar putea deveni mare dacă acest virus exploatează oportunitatea de a se impune ca agent patogen uman şi se răspândeşte la grupuri cu risc mai mare de boli severe, cum ar fi copiii mici şi persoanele imunodeprimate”, atrag atenţia reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Până acum, 23 de ţări din afara Africii au raportat cazuri de variola maimuţei. Cea mai gravă situaţie este în Marea Britanie, care luni a înregistrat alte 71 de infectări, numărul total ajungând la 179. O altă situaţie gravă se regăseşte în Spania, care are 84 de cazuri, dar şi în Portugalia, stat care are 74 de cazuri de variola maimuţei. În Europa, restul ţărilor afectate au situaţia sub control. Dacă ne îndreptăm atenţia către SUA, acestea au confirmate 11 cazuri de boală, iar Canada are 25 de infectări.

Două persoane vaccinate în Franţa

Au început şi vaccinările împotriva bolii. Două persoane din Franţa au primit ser împotriva variolei maimuţei la un spital din Paris. Imunizarea a fost făcută cu serul Imvanex la recomandarea autorităţile sanitare franceze, care au spus că persoanele care au intrat în contact cu virusul trebuie vaccinate. Vaccinul a fost administrat în contextul unei creşteri a numărului de cazuri de variola maimuţei, după ce au fost confirmate şapte cazuri de infectare cu virusul în ultima săptămână. Totuşi, situaţia rămâne sub control.

Populaţia a început să fie vaccinată şi în Marea Britanie, fiind vorba de 1.000 de persoane cărora li s-a administrat serul, ţara cumpărând 20.000 de doze de Imvanex. Germania se numără şi ea printre statele care au achiziţionat doze de vaccin, respectiv 40.000. Potrivit Agenţiei Europene pentru Medicamente, Imvanex este un vaccin folosit pentru a proteja împotriva variolei la adulţi.

România nu a confirmat niciun caz de variola maimuţei şi nici nu există suspiciuni de infectare.

Reamintim că variola maimuţei este o boală infecţioasă rară, fiind înregistrată pentru prima dată în Republica Democrată Congo în anii 1970. Uniunea Europeană a anunţat că va achiziţiona vaccinuri şi tratamente pentru tratarea pacienţilor.

OMS a menţionat că apariţia bruscă a variolei maimuţei în acelaşi timp în mai multe ţări non-endemice sugerează o transmitere nedetectată pentru o perioadă şi evenimente recente care au amplificat-o.