ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului), programul de responsabilitate socială iniţiat de Fundaţia The Institute şi susţinut de Lidl România, care urmăreşte să genereze schimbare în comportamentul adolescenţilor faţă de plastic şi faţă de reciclare, anunţă semnarea parteneriatului cu peste o treime dintre municipiile reşedinţă de judeţ din România şi continuă implementarea programului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi în afara Bucureştiului. În curând, peste 540 000 de elevi din cele 900 de instituţii de învăţământ din oraşele care s-au alăturat iniţiativei vor începe să colecteze selectiv.

ASAP România împlineşte un an de la iniţierea petiţiei prin care, până în prezent, peste 30 000 de persoane de la nivelul întregii ţări şi-au exprimat dorinţa pentru implementarea unui model de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor în şcolile din România. În prima etapă de implementare, în cadrul proiectului pilot din şcolile din Sectorul 6 al Capitalei, 38 000 de elevi au interacţionat cu programul având, prin infrastructură şi componenta educaţională, posibilitatea de a-şi aduce contribuţia pozitivă în comunitatea lor. În ciuda provocărilor generate de contextul pandemic şi imposibilităţii de a fi prezenţi fizic la şcoală şi de a acţiona în mod continuu, rezultatele din primăvara acestui an sunt notabile şi ilustrează potenţialul uriaş al contribuţiei mediului şcolar la rezolvarea uneia dintre cele mai stringente probleme actuale. În 3 luni, au fost colectate peste 450 de kilograme de plastic, peste 6 tone de hârtie şi peste 130 de tone de deşeuri în amestec.

Semnează şi tu Petiţia Asap!

Programul este prezent în următoarele municipii-reşedinţă de judeţ din ţară: Alba Iulia, Alexandria, Arad, Bistriţa, Brăila, Braşov, Constanţa, Iaşi, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Târgu Mureş, Zalău – şi în Sectoarele 1, 2, 3 şi 6 din Bucureşti, discuţiile fiind în desfăşurare şi la Sectoarele 4 şi 5 pentru o implementare la nivelul întregii Capitale.

“Acum un an, am pornit la drum cu ideea că o schimbare profundă de mentalitate porneşte de la copii şi de la formarea unei generaţii responsabile, iar mediul educaţional, în care aceştia îşi găsesc resorturile zilnice, poate fi platforma corectă pentru crearea unor rutine sănătoase în ceea ce priveşte abordarea problemelor de mediu. Scalând la nivelul întregii ţări, obiectivul de start nu mai pare ambiţios, iar provocări precum pandemia sau efortul uriaş de a deschide dialogul cu autorităţile din toate judeţele şi de a crea un model funcţional de colectare selectivă şi un abecedar unitar tuturor şcolilor din România se estompează când observăm în ce se traduce rezultatul acţiunilor fiecărui copil. Uitându-ne la primul model de implementare şi conştientizând că fiecare elev a colectat, în medie, peste 1,2 kg de hărtie, că prin cele 6 tone de hârtie adunate într-un sector din Capitală, au fost salvaţi peste 100 de copaci, este lesne de înţeles ce va însemna impactul imediat al celor peste jumătate de milion de elevi din toată România. Doar cu astfel de planuri şi calcule mari în minte, cu astfel de eforturi concentrate în toate colţurile României putem aborda una dintre cele mai pregnante nevoi la nivel legislativ, de educaţie şi de infrastructură – problematica deşeurilor – care se va intensifica galopant în următorii ani.”, declară Andrei Borţun, CEO Fundaţia The Institute, fondatorul programului ASAP.

“GreenPoint Management şi-a asumat să contribuie activ, în mod constant, la schimbarea paradigmei în Romania în ceea ce priveşte deşeul şi importanţa tratării corecte a acestuia. Promovarea unui comportament pro-reciclare poate fi susţinută real în societate doar dacă componenta educaţională este tratată cu prioritate. Prin proiectul ASAP România, sute de mii de tineri au posibilitatea nu doar să înveţe, iată, acum într-un limbaj apropiat generaţiei lor, despre impactul major pe care îl lasă asupra mediului, ci şi să reacţioneze pozitiv la schimbare. Gândindu-ne la faptul că amprenta de carbon a fiecăruia este suma tuturor emisiilor atribuibile activităţilor sale, este cu atât mai important ca tinerele generaţii să colecteze separat în mediul care îi formează, contribuind, astfel, la reducerea poluării şi fiind un exemplu de urmat pentru familie, prieteni şi comunitate”, adaugă Andrei Dinescu, Deputy CEO Greenpoint Management.

ASAP urmăreşte creşterea conştientizării asupra provocărilor gestionării plasticului, de la utilizare responsabilă, la colectare selectivă şi reciclare, prin contribuţia activă la promovarea educaţiei pentru mediu şi crearea unui model de colectare selectivă aplicabil instituţiilor de învăţământ. Până la sfârşitul anului şcolar 2021-2022, elevii din toate cele 41 de reşedinţe de judeţ şi din Capitală vor interacţiona cu programul, urmând ca acesta să fie implementat la nivelul întregii ţări până în 2025.

Programul ASAP implică acţiuni concentrate pe trei direcţii:

Desfăşurarea unei campanii de educare adresate elevilor, care se axează pe explicarea modului corect de colectare a deşeurilor pe fracţii, respectiv plastic, hârtie, metal şi sticlă, dar şi a traseului deşeurilor după colectare, în staţiile de sortare/reciclare, pentru a îmbunătăţi calitatea colectării şi gradul de reciclare şi a contribui, astfel, la reducerea poluării;

Sprijinirea şcolilor pentru optimizarea infrastructurii de colectare separată a deşeurilor reciclabile, alături de calibrarea optimă a volumului, distribuţiei şi amplasării recipientelor dedicate colectării selective în interiorul şi la exteriorul şcolilor;

Colectarea şi corelarea de date de la furnizorul de salubritate contractat de autorităţile publice pentru ridicarea atât a deşeurilor reciclabile, cât şi a celor menajere, cu obiectivul de a urmări calitatea colectării pe fracţii şi a aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

Pentru a atinge toate obiectivele programului, ASAP România a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu Consiliul Naţional al Elevilor şi cu GreenPoint Management.

La finalul pilotului, ASAP îşi propune dezvoltarea unui ghid de implementare a unui sistem unitar de colectare selectivă a deşeurilor în învăţământul preuniversitar din România, ce vizează facilitarea şi asigurarea unei bune conduite de colectare şi reciclare a deşeurilor.

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială care urmăreşte să genereze schimbare în comportamentul adolescenţilor faţă de plastic, de la utilizare la colectare selectivă şi reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educaţiei pentru mediu în rândul publicului ţintă şi de a crea cea mai mare infrastructură pentru colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reciclării în toate şcolile din România.

ASAP este un program susţinut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acţiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje şi regândirea design-ului acestora, la reciclare şi acţiuni de ecologizare, până la inovare şi educare în domeniu.