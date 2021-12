Arafat: Trebuie să ne gândim că medici alocaţi la număr de paturi nu mai merge.  Ce caută paturi într-un spital de urgenţă care nu au oxigen?

“Pandemia asta trebuie să fie o şcoală, ce am văzut timp de doi ani, că am tras foarte multe concluzii, foarte multe lucruri pe care trebuie să le folosim pentru viitor. Nu e o chestiune doar România să fie afectată de ea. Lipsa rezilienţei sistemului sanitar s-a văzut în toată lumea. Sistemele sanitare nu au fost gândite ca sisteme reziliente, au fost gândite ca afaceri, ca concepţii de venituri, pierderi, care când te confrunţi cu un dezastru de lungă durată, automat acel sistem începe să aibă probleme”, a afirmat şeful DSU.

„În valul 4, efectul asupra unităţilor de primiri urgenţe a fost extrem de mare. Noi am ajuns zilnic să avem în unităţile de primiri urgenţe peste 100 de bolnavi intubaţi la nivel naţional, peste 200-300 de pacienţi pe SIPAP şi pe ventilaţie de diferite categorii, care aşteptau locul în spital. Am apelat la trimiterea bolnavilor în afara ţării, am apelat la echipe medicale din afara ţării să vină în România. Am avut un moment în care eram la limită cu sectorul medical. Această limită, ca să nu mai ajungem la ea în viitor sau să creştem pragul unde să ajungem la această limită înseamnă o abordare foarte serioasă asupra modului de organizare a sistemului şi asupra resursei umane. Asta înseamnă şi finanţare”, a explicat Arafat.