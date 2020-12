Şefa Asociaţiei Medicilor de Familie, despre frica de vaccin: „În 26 de ani de carieră nu am văzut niciodată o reacţie anafilactică”

Dr. Sandra Alexiu a arătat că, dintre zecile de mii de voluntari testaţi pentru validarea vaccinului Pfizer-BioNTech, doar trei au avut reacţii severe la vaccin.

„Avem două persoane care au făcut reacţii alergice severe de tip anafilaxie în Marea Britanie şi o persoană în SUA. Asta nu e deloc un număr mare. Este exact procentul de persoane alergice care sunt în populaţie, fără să fie neapărat vaccinate”, a declarat medicul.

Ea a detaliat şi condiţiile în care este contraindicat să fie făcut vaccinul - orice tip de vaccin.

„Pe de altă parte, dacă ştim că suntem alergici, contraindicaţiile actuale pentru orice fel de vaccinare sunt dacă am avut un istoric de reacţie gravă, de tip anafilactic la o vaccinare anterioară, atunci această vaccinare nu se va mai face. Prin urmare, nu se pune problema de mici iritaţii, de mici bubiţe, urticarii sau mâncărimi pe care le avem de la diverse alimente, ci vorbim de o reacţie gravă în antecedentele personale la o vaccinare. Asta este o contraindicaţie foarte clară”, a explicat Sandra Alexiu.

Chiar dacă probabilitatea apariţiei unei reacţii severe este aproape nulă, centrele de vaccinare sunt dotate cu truse de intervenţie în caz de urgenţă.

„În rest, toată lumea care va decide să se vaccineze trebuie să ştie că fiecare centru este dotat cu trusă de intervenţie cu adrenalină, special pentru a combate şocul anafilactic şi nu se va face această vaccinare fără ca fiecare centru să fie dotat cu tot ce trebuie pentru acest lucru”, a dat asigurări dr. Alexiu.

În plus, o eventuală reacţie adversă severă apare imediat după administrarea vaccinului, când pacientul este încă sub supravegerea echipei medicale. Dr. Sandra Alexiu, deşi are o carieră medicală lungă, nu s-a întâlnit cu astfel de cazuri, arată digi24.ro . „Reacţia alergică apare la scurt timp, în primele 15 minute care sunt prevăzute pentru ca pacientul să fie supravegheat. Pe de altă parte, să ştiţi că sunt extrem de rare. Eu, în 26 de ani de carieră nu am văzut niciodată o reacţie anafilactică”.